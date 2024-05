Drugi poskus popolnitve uprave RTV Slovenija

Predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić je svetu prejšnji teden le posredoval predlog za novega člana uprave RTV Slovenija. To je Alenka Vodončnik, Zavod ZRI Celje in nekdanja članica nadzornega sveta, ki jo je na to pozicijo imenovala Janševa koalicija na predlog SNS.

O njej bo prihodnji torek odločal svet zavoda, ki je pred tem že zavrnil Martićevo prvo izbiro, in sicer Tino Gruden Marucelj, vodjo kadrovske službe. Svetniki so bili namreč mnenja, da bi morali četrto članico ali člana uprave iskati zunaj zavoda in tako pridobiti dodatno širino. Za Gruden Marucljevo je glasoval en član sveta, deset jih je bilo proti, štirje svetniki pa so bili vzdržani.

Martić je nato poskušal iskati četrtega člana uprave – posebnega interesa za to funkcijo zaradi težkega stanja hiše kot tudi pomislekov o njegovem vodenju ni –, tudi z razpisom, ki sicer predvideva spremenjen zakon o RTV Slovenija. Na razpis sta prispeli le dve prijave, od tega le ena velja.

Mesto v upravi se je izpraznilo po tem, ko je decembra lani odstopil Simon Kardum. Tako sta zdaj poleg Martića le še Andrej Trček in delavski direktor Franci Pavšer.