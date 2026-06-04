Vloga za gradbeno dovoljenje za dvojni drugi tir

Korak bliže dvojnemu tiru, saj v prvem četrtletju leta 2027 pričakujejo integralno gradbeno dovoljenje še za levi tir.

Državno podjetje 2TDK je uresničilo napoved in že v prvih dneh junija vložilo zahtevo na ministrstvu za okolje in prostor za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja še za levi, vzporedni tir na železniški povezavi med Divačo in Koprom. To je še en pomemben mejnik, saj integralno gradbeno dovoljenje združuje tako dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja kot presojo vplivov na okolje. Gradbeno dovoljenje za levi tir pričakujejo spomladi leta 2027. Še letos bo razpis za izbiro izvajalcev. Gradnja bo precej cenejša, kot je bila za desni tir. Tudi Vinjan bo dobil še levi viadukt projektanta Marjana Pipenbaherja. Desnega so zgradili delavci Kolektorja CPG. FOTO: 2TDK V 2TDK pričakujejo, da bodo integralno gradbeno dovoljenje pridobili v prvem četrtletju prihodnjega leta in da se bo ...