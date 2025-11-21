Prva polovica drugega tira med Koprom in Črnim Kalom je zaključena

V nadaljevanju preberite:

Prva polovica drugega tira med Koprom in Črnim Kalom je gradbeno zaključena. Položili so že 15,7 kilometra tirov, zdaj jih položijo tudi več kot 1000 metrov na teden, zato naj bi dokončanje glavnine del (in torej poskusno vožnjo vlaka na vseh 27 kilometrih) res dočakali 11. marca 2026.

Izvedbo projekta so pohvalili vsi na včerajšnji slovesnosti ob še eni prelomnici, dokončanju odseka 2. Potek del kaže, da bo drugi tir zgrajen v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih.

Pred začetkom del so trdili, da bo stal dvojno in da bo še večja polomija kot Teš 6. Danes ga nihče več ne primerja s termoelektrarno v Šoštanju. Stal bo 1,109 milijarde evrov, če dodamo še stroške 2TDK, pa 1,172 milijarde. Zgrajen bo leta 2026. Višina investicije in rok izvedbe sta takšna, kot ju je predvidel investicijski program v začetku leta 2019, ko je bila ministrica za infrastrukturo tudi Alenka Bratušek.