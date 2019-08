Drugi tir samo zaradi Glinščice zamuja pol leta

Mag. Dušan Zorko, generalni direktor družbe 2TDK, in Alenka Bratušek, podpredsednica vlade republike Slovenije in ministrica za infrastrukturo. Foto Uroš Hočevar

Še vedno bi spreminjali traso drugega tira

Ljubljana - Družba 2 TDK je danes Upravi kriminalistične policije prijavila skupino podjetij Markomark Nival iz Vidma pri Ptuju zaradi suma, da so poneverili podatke o referencah, ki so jih posredovali v prijavi na javno naročilo za gradnjo treh premostitvenih objektov čez Glinščico. V 2 TDK so kriminalistom predali tudi vso razpoložljivo dokumentacijo, s sumom o kaznivem dejanju pa bodo seznanili tudi Državno revizijsko komisijo.Iz družbe 2 TDK so sporočili še, da bodo uradni odgovor na zahtevek za revizijo, ki ga je 21. avgusta podala skupina podjetij iz Markomark Nivala, pripravili do 2. septembra. Ker postopek javnega naročanja s temi dejanji ni pravnomočno zaključen, 2 TDK ne more razkrivati dokumentov iz javnega naročila. Iz Markomark Nivala nam na naša vprašanja niso odgovorili.Začetek gradnje prvih manj zahtevnih objektov (dva mosta in galerija čez dolino Glinščice v dolžini 174 metrov) bo zaradi tega zapleta zamujal najmanj 6 mesecev, saj je družba 2 TDK objavila prvi razpis že 10. maja (in že ta objava je bila iz nerazumljivih razlogov pozna), zdaj pa nič ne kaže, da bi ga lahko ponovno objavila pred novembrom, saj ima Državna revizijska komisija do 60 dni časa (od prijave) za odločitev.Kot smo že poročali, je mednarodna družba Elea IC v posebnem nadzoru ugotovila, da ponudniki iz skupine Markomark Nival v zadnjih 10 letih niso zgradili vsaj ene oporne ali podporne konstrukcije, dolge vsaj 50 metrov in po vsej dolžini visoke 8 metrov, kot naj bi to zahtevalo javno naročilo. Prav tako skupina podjetij ne premore vodje del, ki bi v tem obdobju vsaj enkrat vodil gradnjo takega opornega ali podpornega zidu.Na Generalni policijski upravi so nam popoldan potrdili, da so prejeli prijavo, iz neuradnega vira pa vemo, da so prijavo oddali zaradi utemeljenega suma ponarejenih referenc. Na GPU so pojasnili, da se policijska preiskava o utemeljenosti ovadbe začenja takoj. Nihče pa ne more napovedati, koliko časa potem trajajo vsa preiskovalna opravila. Eden od gradbenih strokovnjakov, ki ne želi biti imenovan, nam je včeraj zatrdil, da bi bilo mogoče v zelo kratkem času (recimo v nekaj dneh) in za kakih 1000 evrov stroškov zvedeti, kako visok je podporni zid, o katerem se prepričujeta naročnik (2TDK) in zavrnjeni ponudnik Markomark Nival, saj je mogoče narediti sondaže s stroji, ali pa preiskave z ultrazvokom in tako najhitreje razjasniti dvome o referencah. Vsak strošek bi bil več kot utemeljen glede na škodo, ki nastaja z zamudo drugega tira. Seveda pa zaupanje v sposobnost uresničitve posla ni odvisna samo od enega podpornega zidu.Je pa minuli petek Civilna iniciativa za spremljanje gradnje drugega tira (mimo uradnih pripomb občine Koper) na Državni zbor RS naslovila pobudo za spremembo in dopolnitve DPN za drugi tir proge Divača - Koper. Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so nam odgovorili, da je za predlog spremembe in dopolnitev DPN za železnice pristojno izključno ministrstvo za infrastrukturo. Zato MOP obravnava samo to pobudo, ki so jo dobili pred nekaj meseci. V času od 9. julija do 22. avgusta so imele lokalne skupnosti čas za dostavo pripomb in predlogov javnosti. MOP bo na podlagi teh pobud in predlogov sprejel sklep o pripravi sprememb in dopolnitev DPN in ga posredoval vladi. Očitno je, da si določena skupina ljudi še zmeraj prizadeva začeti postopek spremembe trase proge, kar bi še za več kot 10 let oddaljilo prepotrebno posodbitev tira do edinega pristanišča v državi.