27,1 kilometra drugega tira v eni minuti (VIDEO)

Pet let po začetku gradnje je po novem tiru med Divačo in Koprom zapeljal prvi testni vlak, na katerem so bili tudi predstavniki vlade, investitorja 2TDK in izvajalca.

Skozi nove predore je peljal potniški vlak, kakršnih smo tudi sicer vajeni na naši železniški mreži, gotovo pa nismo vajeni prizorov in pogledov na Kras in Istro, ki jih je bilo mogoče danes prvič uzreti z vlaka in ob njem.

Nova železniška proga Divača–Koper je dolga 27,1 kilometra, pri čemer približno 20 kilometrov trase poteka skozi predore. V videu jo lahko doživite v dobri minuti.