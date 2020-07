FOTO:Drugi val pljuska tudi po domovih starejših

FOTO: Tomi Lombar

Igor Muževič, zdravnik v Domu starejših občanov Kamnik in predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um:



»Domove bi bilo treba zapreti, dokler ne bodo epidemiološke razmere bolj jasne. Ko sem epidemiologom pisal, da je strokovno utemeljeno, da se naš dom zapre, so zapisali, da je to nesorazmeren ukrep. Argument, kako velike so čustvene in socialne stiske za svojce in stanovalce, je lahko utemeljen do neke mere. Ne upošteva pa, kaj se zgodi, če koronavirus pride v dom in ko začne umirati na desetine ljudi. Ne vem, od kdaj je pravica do življenja postala nepomembna pravica v tej državi. Domska zdravnica v Horjulu Tanja Petkovič je zatrla okužbo, ker ni upoštevala epidemiologov. V priporočilih sva zapisala, da je vse obolele treba takoj poslati iz domov v covid bolnišnice. To je sklenil tudi razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino 16. marca. Večkrat smo to poslali na ministrstvo za zdravje, pa ne upoštevajo.«

FOTO: Matej Družnik/Delo

Peter Svetina, varuh človekovih pravic:



»Ne smemo pozabiti, da je poleg telesnega zdravja posameznika pomembno tudi njegovo duševno zdravje in psihosocialno stanje. V času razglašene epidemije v letošnjih spomladanskih mesecih smo zaznali, da je pri nekaterih uporabnikih socialnovarstvenih storitev zaradi popolne prekinitve stikov z njihovimi svojci prišlo do poslabšanja njihovega psihosocialnega stanja, kar ima lahko za posledico tudi takšno poslabšanje duševnega zdravja, ki terja celo bolnišnično obravnavo, hkrati pa lahko to vpliva tudi na telesno zdravje posameznikov. Ljudi je treba obravnavati individualno. Obiski, če bodo omejeni, naj bodo omejeni, ne pa popolnoma prepovedani, izhodi stanovalcev pa so lahko prepovedani le, če je za to zakonska podlaga, oziroma če jim je izdana odločba o prepovedi gibanja, pri kateri imajo možnost sodnega varstva.«

Spet vsi v osamo?

FOTO: osebni arhiv

Denis Sahernik, v. d. sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije:



»Ker epidemija (še) ni razglašena, se o zaprtju domov odločajo direktorji glede na epidemiološko sliko, zato bi zaprtje lahko trajalo krajši čas. V Skupnosti ves čas opozarjamo na neupoštevanje zakonodaje, ki določa, da je za obolele s covidom-19 potrebna popolna osamitev v za to pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja. Domovi tega ne morejo zagotoviti, ker nimajo kadrovskih, prostorskih in tehničnih možnosti. Vztrajamo, da je treba obolele nemudoma in brez odlašanja osamiti izven doma. Žal pa pristojnim načrta, ki bi vključeval hitre kadrovske in druge okrepitve, ni uspelo pripraviti, prav tako niso zagotovili lokacij z opremo in strokovnimi ekipami, ki so nujne za učinkovito izvajanje popolne osamitve.«

Ljubljana – Vipavski Center starejših Pristan, kjer so včeraj našteli okuženih devet stanovalcev in sedem zaposlenih, je nov primer, kako hitro se okužba v domu lahko razširi. V Pristanu so po navedbah pristojnih dobro poskrbeli za osamitev okuženih, v nekaterih domovih po državi pa so že zaprli vrata za obiskovalce.Ministerje dejal, da se je že dvakrat obrnil na vodstva domov. »Posebej sem jih pozval, naj upoštevajo, da je morebitno omejevanje obiskov že realno, in naj ga uporabijo, če v posvetu z lokalnim epidemiologom in drugimi kolegi medicinske stroke ugotovijo, da bi bil to ustrezen ukrep. Splošno zapiranje domov ni v pristojnosti ministrstva za delo, sva pa z ministrom Tomažem Gantarjem v stiku. Če bo treba, lahko ministrstvo za zdravje pripravi ustrezne pravne podlage, da bi z bolj represivnimi ukrepi stanovalce domov ustrezno zaščitili. Vzpostavljene morajo biti pravne podlage, ukrep mora biti sorazmeren in dobro premišljen.« Domovi so v primerjavi s prvim valom vsaj bolje opremljeni, po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije naj bi imel vsak dom za približno osem dni opreme.Vladni govorecje bil jasen: »Pravočasno moramo vse domove razglasiti za ogrožena območja in poskrbeti, da se bodo tega zavedali tako zaposleni, posebno mlajši, kot tudi vsi stanovalci.« Očitno se v nekaterih domovih grožnje novega koronavirusa zelo zavedajo. Zadnjih nekaj dni je namreč po državi več domov za starejše občane ponovno zaprlo vrata za obiskovalce. Odločitve so v rokah direktorjev, ki se morajo posvetovati z epidemiologi. Mnenja so deljena, domski zdravnik v Kamnikupravi, da bi bilo treba domove po državi zapreti, varuh človekovih pravicpa, da naj bodo obiski kvečjemu omejeni. Vsi se strinjajo le, da je treba obolele takoj umakniti iz domov, a kot opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ustreznih lokacij za to ni.»Nov pojav okužb s koronavirusom v domu za starejše smo pričakali brez sistemske ureditve, ki bi zagotavljala nujno potrebno hitro osamitev vseh obolelih stanovalcev izven doma. Ministrstvo za zdravje kljub nenehnim opozorilom, da večina domov nima niti osnovnih pogojev za izvajanje popolne osamitve, ni zagotovilo ustrezne lokacije ali več lokacij za osamitev izven domov za starejše, od teh pa še naprej zahteva vzpostavitev treh ločenih con, kar v večini primerov ni izvedljivo,« so pojasnili v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.V vipavskem Pristanu, kjer imajo po zadnjih podatkih devet okuženih stanovalcev, so sicer za osamitev dobro poskrbeli, je dejal pristojni minister. Včeraj si je po poročanju STA ureditev v domu ogledala strokovna skupina za obvladovanje bolnišničnih okužb iz šempetrske bolnišnice in ugotovila, da rdeča cona v domu ustreza vsem merilom in standardom. V Skupnosti socialnih zavodov opozarjajo, da je osamitev v samem domu v nasprotju z zakonodajo, zadrževanje obolelih v domu pa bi »lahko ogrozilo zdravje in kršilo pravice zdravih stanovalcev«.Direktorji so začeli domove spet zapirati, potem ko so jih šele dobro odprli. Praksa po državi je očitno zelo različna. Po prvi novi okužbi v občini je domski zdravnik v Kamniku Igor Muževič predlagal takojšnje zaprtje doma, a ni bil uslišan: »Mislim, da je noro puščati odprto. Ampak še vedno nismo dobili dovoljenja za zapiranje. Tisti domovi, ki so se zaprli, sklepam, da imajo ali druge epidemiologe ali pa ne upoštevajo njihovih navodil oziroma se ne posvetujejo z njimi. Glede na navodila ministrstva je jasno, da če dom zaprete brez dogovora z epidemiologom, se lahko vsak svojec odloči za sodne postopke, če do svojca ne bi prišel.«V. d. sekretarja Skupnosti socialnih zavodovpravi, da je odločitev o zaprtju v pristojnost direktorja glede na epidemiološko sliko. Za obiske so, denimo, v celoti zaprli dom v Laškem, čeprav tam sploh nimajo nobene nove okužbe, že v prvem valu pa so imeli le tri obolele v celi občini. Mariborski Dom Danice Vogrinec po večjem številu novih okužb po priporočilih NIJZ ne dovoljuje več niti izhodov stanovalcev. V šmarskem domu, kjer je bilo daleč največ okuženih stanovalcev, so izhode zgolj odsvetovali, obiskov v hiši pa sploh še ni bilo, je povedala direktorica: »Obiski so le zunaj, na prostem. Še vedno morajo imeti vsi maske, nujno je razkuževanje. Stanovalce, ki odhajajo ven, smo prosili, da naj raje ostajajo v domu. Prepovedati jim ne moremo.«Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj opozoril, da naj bodo obiski kvečjemu omejeni, izhodi stanovalcev pa so lahko prepovedani le z odločbo. Že v petek pa je dejal, da novih zaostrovanj ne moremo več šteti za začasno ukrepanje: »Treba je zagotoviti rešitve, ki bodo manj drastično posegale v človekove pravice in temeljne svoboščine in ki bodo primerne za ukrepanje na daljši rok.«