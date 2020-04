Drugi zakonodajni antikorona paket potrjen, dodajo se novi upravičenci do pomoči

• Katera podjetja bodo upravičena do državnega jamstva?



• Kdo vse si po novem obeta enkratno solidarnostno pomoč?

Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus:



Nesprejemljivo je, da vlada še vedno ni oblikovala ukrepov, s katerimi bi zaščitili tudi "honorarce"- tiste, ki delajo prek avtorske ali podjemne pogodbe ter prek osebnega dopolnilnega dela. Prav tako enkratni dodatek za študente, ki še vedno ni namenjen vsem, ne rešuje problematike, saj se je ogromno študentov preživljalo s študentskim delom in so sedaj utrpeli izgubo prihodka, ki je višja kot 150 evrov.

• Za koliko se bodo zvišala sredstva za občine?

Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije:



Zadovoljni smo, da je vlada v situaciji, ko bi se lahko izgovarjala, da je treba varčevati, zvišala povprečnine, na znesek, ki je zapisan v koalicijski pogodbi. To štejemo za pozitiven signal pri vzpostavljanju boljšega odnosa med lokalno samoupravo in državo. Tudi vnaprej si nadejamo dobrega sodelovanja, saj obstaja še kup anomalij, ki občinam otežujejo delo in jih je treba odpraviti in niso vse vezane na finance, ampak tudi na primer poenostavitev postopkov pri sofinanciranju investicij ali nujnosti porabe kohezijskih sredstev za namene, ki niso prioriteta na občinski ravni.



• Kakšne spremembe se obetajo v sodnih in upravnih zadevah?

• Kdaj bo drugi zakonodajni paket uveljavljen?

• Kdaj se pričakuje tretji zakonodajni sveženj?

Andrej Mate, direktor Inlesa:



Ukrepi iz prvega paketa s popravki so ustrezni. Glede koriščenja poroštvene sheme se bojim, da bo kredit težko dobiti in da bodo pogoji izjemno ostri. V tretjem paketu pa si želimo predvsem subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, kot je denimo v Nemčiji in Avstriji. Ocenjujem namreč, da bo obseg poslovanja tudi v prihodnje vsaj 10 do 20 odstotkov nižji.

Ljubljana – Po osemurni razpravi so poslanci potrdili drugi zakonodajni antikrona paket, ki se v prvem zakonu osredotoča na likvidnostno pomoč gospodarstvu, v drugem pa razširja nabor upravičencev pomoči, ki jo je določil že prvi paket. Tretji zakon, ki je edini dobil soglasno podporo koalicije in opozicije, pa se nanaša na ukrepe v sodstvu in upravi, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah, a roki do konca epidemije še ne bodo tekli. Na podlagi do zdaj sprejetih ukrepov, pa naj bi vlada že danes posvetila načrtu sproščanja omejitvenih ukrepov za predvidljivo prihodnost.Država bo v skladu s sprejetim zakonodajnim paketom pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z ročnostjo do pet let, sklenjena med 12. marcem in 31. decembrom letos, namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja. Jamstvena shema v višini dve milijardi evrov, bo po besedah predsednika vlade kratkoročno zadoščala. Nihče pa po njegovih navedbah ne ve, ali je to tudi vsota, ki omogoča slovenskemu gospodarstvu zagotavljanje likvidnosti tudi srednjeročno.Opozicija je sicer opozarjala, da so kriteriji za pridobitev likvidnostnega posojila, za katerega bo jamčila država, prestrogi in bi zato jamstvena shema lahko ostala neizkoriščena.K približno milijonu upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka popravki prvega zakonodajnega paketa dodajajo še približno 190.000 novih upravičencev, ki se jim bodo pravice priznavale za nazaj, torej od 13. marca dalje. Med prejemniki enkratnega dodatka v višini 150 evrov bodo tako tudi izredni študenti, ki niso zaposleni, invalidi, družinski pomočniki, rejniki in upravičenci do starševskega dodatka. Enkratni solidarnostni dodatek v višini med 130 in 300 evrov, ki ga bodo ob izplačilu aprilske pokojnine prejeli upokojenci, pa bodo po novem prejeli tudi kmetje nad 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin, če te ne presegajo 700 evrov.Za delodajalce, ki jim država subvencionira plače za čakajoče na delo, kot tudi za samozaposlene, ki so upravičeni do temeljnega dohodka, pa bo po novem meja za koriščenje pomoči ob upadu prihodkov ne bo več dvajset, ampak deset odstotkov. A opozicija, še posebej Levica, je včeraj opozarjala, da je vlada spregledala tiste prekarne delavce, ki so na avtorskih pogodbah in podjemnih pogodbah, saj niso deležni enake pomoči kot samozaposleni, in študente, ki niso upravičeni do solidarnostnega dodatka, ker nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji.Povprečnina, ki se iz državnega proračuna izplačuje občinam glede na število prebivalcev, se viša z 589,11 na 623,96 evra. Zvišanje bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo občine prejele do konca maja. Kot je napovedal premier Janez Janša, gre za sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno delovanje, stroške zaradi epidemije, pa naj bi poskušali nasloviti posebej.Od sredine marca sodišča in upravni organi opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. Od 29. marca je v veljavi tudi zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, po katerem roki v sodnih in upravnih zadevah v času epidemije ne tečejo. S sprejetim predpisom se bo zato omogočilo, da sodišča in upravni organi strankam vročajo tudi odločbe v nenujnih zadevah, a roki za nenujne zadeve še naprej ne bodo tekli in da tako strankam, ki bodo odločbo prejele, do konca epidemije ne bo treba naredili ničesar. Lahko pa se odločijo, da sami pospešijo postopek.Takoj bo koncu seje državnega zbora, ki se nadaljuje še jutri, bo predvidoma sledila še ena izredna seja, na kateri bodo obravnavali predlog vlade o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o vseh treh predlogih zakonov, povezanih z blaženjem posledic epidemije. Če bo državni svet sporočil, da ne bo zahteval vetov na omenjene zakone, in nato državni zbor omenjen sklep potrdil, bo trojček zakonov poslan v razglasitev že takoj. Uveljavljeni bodo predvidoma dan po objavi v uradnem listu.Tretji zakonodajni paket, ki bo predvidoma razvojno usmerjen, se naj bi začel pripravljati maja, kot je za zdaj razbrati izjav vladne in strokovne ekipe, ki ji pomaga pri načrtovanju ukrepov, pa naj bi skušali zmanjšati tudi birokratske ovire, razmišlja pa se tudi o možnosti subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Opozicija pričakuje tudi ukrepe, ki bodo naslovili pomoč turizmu in gostinstvu.