Društvo novinarjev opozarja na skrb vzbujajoče dogajanje na RTVS in N1

Več organizacij, med njimi Društvo novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikat novinarjev Slovenije (SNS), opozarja na skrb vzbujajoče »ravnanje vlade, ki RTV Slovenija potiska v likvidnostne težave in ogroža stabilnost njenega delovanja«. »Neizpolnjevanje finančnih obveznosti države do javnega medija ter zmanjšanje predvidene višine posojila iz sistema državne zakladnice nazorno kažeta, kako hitro lahko finančna odvisnost od sprotnih odločitev organov izvršilne oblasti ogrozi izvajanje javne službe RTV Slovenija,« so opozorili.

Vlado so pozvali, naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija ter zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. »Zakon izrecno določa, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo, uredniško neodvisnost in primerno financiranje RTV Slovenija. Ravnanje vlade, ki javni medij potiska v finančno negotovost in nezmožnost opravljanja javne službe, je zato treba presojati tudi z vidika izpolnjevanja zakonskih dolžnosti države do javnega medija,« so opozorili.

»Financiranje javnega medija ni tehnično ali proračunsko vprašanje, temveč je vprašanje demokracije,« so poudarili. Še posebej vzbuja skrb, da bo »državni zbor v začetku septembra obravnaval predlog zakona, ki ukinja RTV-prispevek in financiranje RTV Slovenija v celoti prenaša na državni proračun, saj bi bil s takšno populistično in nepremišljeno spremembo javni medij finančno odvisen od vsakokratne oblasti,« so opozorili podpisniki javnega pisma.

Težave RTV Slovenija je treba reševati »z reformami, ki večajo neodvisnost, transparentnost, odgovornost do javnosti in dolgoročno vzdržnost javnega medija, ne pa njegovo ranljivost,« so sklenili.

Zaskrbljeni zaradi dogajanja na N1

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) zaskrbljeno spremljajo dogajanje, povezano s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi N1 Slovenija, investicijskemu skladu Alpac Capital. Ta naj bi še pred zaključkom prodajnega postopka prevzel upravljanje omenjenih medijev ter pripravljal kadrovske in uredniške spremembe.

Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in družba Summer Parent, končni delničar skupine United Group, sta konec maja dosegli dogovor o prodaji družbe Adria News, kamor sodi 14 informativnih medijev v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in na Hrvaškem. Med drugim upravlja regijske divizije portala N1 in Forbes Adria. Pri skupini United Group so ob dogovoru o prodaji sporočili, da zaključek transakcije ob odobritvi regulatornih organov pričakujejo v drugi polovici letošnjega leta.

Čeprav prodaja še ni formalno zaključena in je regulatorji še niso odobrili, naj bi skupina Alpac Capital zdaj hotela čim prej prevzeti upravljanje medijev skupine United Group, so v petek poročali za srbski portal Cenzolovka. Po neuradnih podatkih portala bi to pomenilo kadrovske spremembe v uredništvih, vključno z zamenjavo urednikov.

V DNS zaskrbljeno spremljajo dogajanje v zvezi s prodajo teh medijev. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, netransparentnost postopka prodaje N1 in politične povezave vpletenih odpirajo vprašanja o resničnih motivih lastnikov in kupcev informativnih medijev. Ti po mnenju društva ne bi smeli biti zgolj sredstvo za ustvarjanje dobička.

»N1 je eden od pomembnejših neodvisnih medijev v regiji, ki zagotavlja pravico javnosti do nepristranskih, preverjenih in kritičnih informacij,« so zapisali. Poudarili so, da je redakcija N1 v Sloveniji v petih letih od ustanovitve dokazala pomen profesionalnega, neodvisnega in javnemu interesu zavezanega novinarstva s številnimi ekskluzivnimi zgodbami in poglobljenimi članki o perečih temah v slovenski družbi.

V društvu so pozvali zdajšnje lastnike medija, naj zagotovijo, da bo N1 ostal zavezan temeljem, na katerih je bil ustanovljen, torej uredniški avtonomiji in neodvisnemu poročanju, pri katerem novinarji odgovarjajo zgolj javnosti in niso podrejeni političnim ali kapitalskim interesom. Prav tako naj zagotovi, da delovna mesta novinarjev ne bodo ogrožena.

»Informacije o političnih povezavah sklada Alpac Capital in navedbe, da novi lastniki načrtujejo občutno zmanjšanje oziroma ukinitev novinarskih delovnih mest, morajo skrbeti vse, ki jim je mar za obstoj demokracije. Toliko bolj v času, ko so mediji v Sloveniji tarča političnih pritiskov in groženj z zmanjševanjem financiranja,« so sklenili v DNS.