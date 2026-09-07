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    Slovenija

    Društvo novinarjev: Predlog novele zakona o RTVS predstavlja repolitizacijo

    V DNS menijo, da predlog novele zakona predstavlja vračanje k nekdanjim rešitvam, ki so bile vmes že izboljšane.
    Odziv Društva novinarjev Slovenije. FOTO: RTV Slovenija
    Galerija
    Odziv Društva novinarjev Slovenije. FOTO: RTV Slovenija
    R. I.
    7. 9. 2026 | 15:03
    7. 9. 2026 | 15:10
    4:36
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    Na predlog novele zakona o RTVS, ki ga predlaga vlada, so se odzvali v Društvu novinarjev Slovenije. Menijo, da predstavlja vračanje k nekdanjim rešitvam, ki so jih vmesne novele že nadgradile, pa repolitizacijo v upravnih organih javnega medija ter zmanjševanje stabilnosti in predvidljivosti financiranja nacionalne radiotelevizije. Predstavlja tudi morebitne kršitve Evropskega akta o svobodi medijev, še dodajajo na društvu novinarjev.

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    Novinarski sindikati: Predlog novele zakona prinaša vladni nadzor RTVS

    Hkrati so opozorili, da so predlagane rešitve tudi v nasprotju s preteklimi odločitvami ustavnega sodišča. »Razočarani smo, da se predlagatelj niti tokrat ne ukvarja z vzpostavitvijo zakonodajnega okvirja, ki bi Radioteleviziji Slovenija (RTVS) omogočil prilagajanje na številne spremembe v medijskem okolju in razvoj, temveč pretežno uvaja prilagoditve upravljanja in financiranja po volji vladajoče politike,« so zapisali v sporočilu za javnost.

    Novela zakona sicer predlaga, da bi štiričlansko upravo zamenjal nadzorni svet, ta pa bi imenoval in razreševal generalnega direktorja, sprejemal statut, finančni načrt in izvajal nadzor nad poslovanjem RTVS ter bi imel sedem članov, od katerih bi jih kar šest imenovala vlada. V društvu ocenjujejo, da gre pri slednjem za repolitizacijo in poskus vladnega nadzora nad ključnimi odločitvami javnega medija, kar je v nasprotju z evropskimi standardi.

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    Kar se tiče sestave novega programskega sveta, so pri DNS pohvalili, da predlagatelj ni šel v spremembo sedanjega modela, ki omogoča široko participacijo predstavnikov različnih javnosti in delov družbe. »Skrajno kritični pa smo do tega, da mu hkrati jemlje pomembne pristojnosti in s tem zmanjšuje njegov pomen, saj gre za prikrito politizacijo upravljanja javnega medija,« so Društvo novinarjev Slovenije povzeli pri STA

    Pri DNS nasprotujejo tudi temu, da nekatere člane organizacije imenujejo na podlagi javnega poziva, drugi pa so imenovani neposredno. Poudarili so, da javni poziv, pri katerem morajo kandidati navesti tudi svojo vizijo in kompetence, omogoča transparentnost izbora in imenovanje najkakovostnejših kandidatov. Kritični so tudi do novega izbora organizacij, ki naj bi imenovale predstavnike v programski svet.

    Razrešitev pred koncem mandata bi bila lahko protiustavna

    V Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo, da bi bilo predčasno prenehanje mandatov sedanjega vodstva RTV Slovenija ter članov sveta in finančnega odbora glede na nedavno odločitev ustavnega sodišča lahko ustavno sporno. Evropski akt o svobodi medijev namreč določa, da mora biti predčasna razrešitev ustrezno utemeljena, prizadetim pa mora biti zagotovljena možnost sodnega varstva.

    Pomisleke imajo tudi glede predlaganih sprememb financiranja. Novela zakona o RTVS namreč odpravlja zakonsko določene deleže sredstev za narodnostne programe in glasbeno produkcijo ter odločanje o njihovem financiranju prepušča vsakoletni presoji vlade. V društvu menijo, da bi moralo biti zaradi zmanjševanja možnosti političnega vplivanja proračunsko financiranje medijev čim bolj avtomatično in določeno na podlagi vnaprej znanih meril. V zakonu bi morala biti po njihovem določena tudi višina in obseg financiranja, sredstva pa zagotovljena za večletno obdobje.

    Manjšanje prostora za politične odločitve

    Ministrstvu za kulturo zato predlagajo, naj v novelo ponovno vključi znesek oziroma delež financiranja glasbene produkcije in narodnostnih programov ter določi višino sofinanciranja tudi za druge programe in projekte v javnem interesu. Po njihovem bi s tem zmanjšali prostor za posamezne politične odločitve in sledili cilju nadaljnje depolitizacije RTVS.

    Predlog novele sicer predvideva tudi spremembe v upravljanju javnega zavoda. Sedanji svet RTVS bi znova postal programski svet, finančni odbor bi nadomestil nadzorni svet, namesto štiričlanske uprave pa bi RTVS vodil generalni direktor. Mandati članov sedanjih organov upravljanja bi z uveljavitvijo novele prenehali.

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