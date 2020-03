Društvo novinarjev proti omejevanju novinarskega dela

V Društvu novinarjev Slovenije ostro protestirajo proti napovedani spremembi načina komuniciranja z mediji, ki predstavnikom medijev ne omogoča prisotnosti na izjavah vlade za javnost. Vlada je namreč danes medije obvestila, da zaradi zmanjšanja možnosti okužb njihova prisotnost na izjavah o bolezni covid-19 ne bo več mogoča.



To pomeni, da tudi neposredno postavljanje novinarskih vprašanj ne bo več možno, ampak bodo ta lahko postavljena le vnaprej pisno. Kot je razumeti, prav tako ne bo možno snemanje, ampak bo, kot so sporočili iz vlade, izjave prenašala TV Slovenija, ki bo drugim medijskim hišam brezplačno dala na voljo ves avdiovizualni material z izjav.



»Ocenjujemo, da gre kljub resnosti trenutne situacije za nesorazmeren in restriktiven ukrep. Popolni suspenz novinarjev je nevarna stvar. Postavljanje vprašanj nosilcem oblasti je ključno za nadzor in demokracijo ter je osnovna naloga novinarjev. Če bodo novinarji morali postavljati vprašanja vnaprej, ne bodo imeli možnosti reakcije na odgovore s podvprašanji,« so zapisali v novinarskem združenju.

Pozivajo k uporabi tehnoloških rešitev

Opozorili so, da so v časih, ko ljudje ostajajo doma, mediji njihovo okno v svet. Novi omejevalni ukrepi in grožnja novega koronavirusa sprožajo številna vprašanja in skrbi, ki jih državljani naslavljajo na medije, zato je po mnenju združenja prav, da mediji poskušajo javnosti zagotoviti vse relevantne informacije, ki so potrebne, da ravnajo samozaščitno. »Do teh informacij pa lahko pridejo le s postavljanjem vprašanj odgovornim in so torej mediji danes še bolj kot kadarkoli podaljšana roka javnosti, ki se ji oblast ne sme izogibati. Obstajajo številne tehnološke možnosti za komunikacijo v realnem času, zato mora vlada vzpostaviti vsaj videokonferenčne kanale, ki bodo novinarjem omogočili sprotno postavljanje vprašanj. Vlado pozivamo, naj novinarjem omogoči prisotnost na izjavah za javnost vsaj na daljavo in tako zagotovi dostop do informacij v javnem interesu,« so opozorili.



Kmalu po objavi tega protesta spletna stran Društva novinarjev Slovenije ni bila dosegljiva.