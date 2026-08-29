Društvo poziva šole k varni brezglutenski prehrani: »Napake niso dovoljene«

Slovensko društvo za celiakijo pred začetkom šolskega leta poziva vrtce, osnovne in srednje šole ter druge vzgojno-izobraževalne zavode, naj otrokom s celiakijo zagotovijo varno brezglutensko prehrano. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ima sicer prilagajanje prehrane otrokom z zdravstvenimi potrebami že vključeno v sistem šolske prehrane.

Opozarjajo, da pri strogi brezglutenski dieti ni prostora za napake, saj je dieta pri celiakiji medicinsko indicirana in je edino zdravljenje bolezni.

Društvo zahteva, da zavodi zagotovijo ustrezne postopke od nabave in shranjevanja živil do priprave in serviranja obrokov. Otroci z medicinsko indiciranimi dietami naj bi bili po njihovem deležni enakovrednih, ne zgolj nadomestnih obrokov. V društvu opozarjajo, da so v praksi otroci zaradi prehranskih omejitev lahko socialno izključeni ali obravnavani drugače od vrstnikov.

Brezglutenska prehrana v šolah sicer ni nova tema. Država je posebne prehranske potrebe otrok v vzgojno-izobraževalnih zavodih obravnavala že v starejših smernicah, v katerih je bila celiakija izrecno navedena med boleznimi, ki zahtevajo poseben dietni režim. V gradivu je bila brezglutenska dieta navedena med dietami za otroke, priprava hrane za otroka s celiakijo pa je bila opisana kot področje, pri katerem je treba preprečiti tudi navzkrižno kontaminacijo z glutenom.

Podrobneje je področje uredil tudi novejši dokument. Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki veljajo od šolskega leta 2024/25, izrecno določajo, da morajo zavodi pri organizaciji prehrane upoštevati potrebe otrok z medicinsko indiciranimi dietami.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na svoji spletni strani trenutno navaja, da mora šola malico ustrezno prilagoditi učencem in dijakom, ki zaradi zdravstvenih razlogov potrebujejo takšno prilagoditev. Pri drugih obrokih. na primer kosilu in popoldanski malici, jih mora prilagoditi v skladu s svojimi zmožnostmi.

Društvo opozarja, da v praksi zaznavajo težave kljub obstoječim smernicam, zato želijo, da zavodi svoje postopke preverijo in jih dosledno izvajajo. Oktobra in novembra bodo po Sloveniji pripravili več teoretičnih in praktičnih izobraževanj za osebje javnih kuhinj. Celiakija sicer prizadene približno dva odstotka prebivalstva.