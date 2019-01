FOTO:Družba Petrol odprla svoje 500. prodajno mesto

Foto: Iztok Pipan

Kupcem ponuja široko paleto različnih trgovinskih izdelkov, jedi iz programa mini Fresh in možnost opravljanja številnih storitev, kot so vplačilo loto listka, športne stave in nakup vstopnic za koncerte. Danes je bilo na prodajnem mestu Mengeš Kamniška uradno odprtje, na katerem je predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik predstavil strateško vlogo prodajnih mest za poslovanje Petrola, župan občine Mengeš Franc Jerič pa je s ponosom predstavil, kako pomembno vlogo igra nova pridobitev za občino.Petstoto Petrolovo prodajno mesto je po uspešnem uvajalnem obdobju tudi uradno odprto. »Kot veleva naše poslanstvo s prodajnimi mesti po trgih Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova in Srbije skrbimo za odlično energijo na poti, in kar nas še posebej veseli, ljudje so prodajna mesta vzeli kot svoja,« je povedal, predsednik uprave Petrola. S tem družba Petrol sledi ambiciozno zastavljeni strategiji 2018–2022, v sklopu katere naj bi bilo do leta 2022 v regiji že več kot 540 Petrolovih prodajnih mest.Prodajno mesto Mengeš Kamniška je na krožišču, ki povezuje obvozne poti med Domžalami, Kamnikom in Mengšem, in sicer v Mengšu na Kamniški cesti 60. V prihodnje bo izpeljana tudi obvozna pot iz smeri Brnika. Prodajno mesto ima trgovinski del v velikosti 92 m², v katerem je poleg standardnega prodajnega trgovinskega programa tudi program mini Fresh. Na točilni ploščadi so trije točilni otoki, ki poleg dizlov in 95/100 oktanskega bencina ponujajo točenje AdBlue tekočine ter avtoplina (LPG) za pogon vozil. Na prodajnem mestu je najsodobnejša ročna avtopralnica za kombije in pokrita ročna avtopralnica za osebna vozila ter sesalnik. Možen je tudi nakup plina v jeklenkah. V sklopu prodajnega mesta je še bar s teraso. Na prodajnem mestu Mengeš Kamniška bo za zadovoljstvo strank skrbelo osem redno zaposlenih prodajalcev in en študent.Petrolova prodajna mesta so še vedno največji zaščitni znak družbe, ki pa vse bolj prehaja iz naftnega trgovca v celostno energetsko družbo. »V skladu s strategijo izboljšujemo kakovost življenja vseh naših deležnikov, negujemo zvestobo strank in trajnostno skrbimo za pravo energijo za življenje. Razvijamo celovite in trajnostne rešitve na področjih energetike, trgovine, mobilnosti in naprednih storitev, vse skupaj pa s kakovostnimi partnerstvi in inovativnostjo povezujemo v odlično uporabniško izkušnjo. Ne glede na 'e-razvoj' bomo še naprej vlagali v razvoj bencinskih servisov, ki bodo po naših ocenah še kar nekaj časa igrali zelo pomembno vlogo,« je dodal Berločnik., župan občine Mengeš, je ob odprtju izpostavil: »Gradnja novega, modernega prodajnega mesta, ki se je začela konec poletja, je bila zaključena malo pred novim letom. Čestitke in zahvala družbi Petrol za hitro gradnjo in minimalen poseg v pretočnost prometa. Z novim prodajnim mestom zdaj ponujajo nove storitve, predvsem občankam in občanom občine Mengeš. Z zgrajenim delom manjkajoče obvoznice v občini Mengeš pa bo lokacija prav gotovo postala še bolj pomembna tudi za mimoidoče na poti Štajerska–Gorenjska ali Ljubljana–Gorenjska.«