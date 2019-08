FOTO:Družba starejše ignorira na celi črti

Ljubljana – Društvo Srebrna nit je v javnem pismu predsedniku vlade, ministrom in poslancem po letu dni vladanja opozorilo, da družba starejše ignorira na celi črti. Med drugim poudarjajo, da nedavno sprejeti drugi aneks k letošnjemu splošnemu dogovoru socialnim zavodom prinaša samo 1,7 namesto dogovorjenih 6,7 milijona evrov, tako je bilo zapisano v vladnem gradivu. Na ZZZS pa pojasnjujejo, da so pri pripravi čistopisa ugotovili, da bi moral biti pravilni znesek dvakrat višji, dobrih 12 milijonov evrov. Na zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so pojasnili, da je vlada s sklepom odobrila predlog skupnosti socialnih ...

