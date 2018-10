Družbi United Group še ni treba prodati športnih programov

Ljubljana – Družbi United Group - v lasti ima Telemach, zanima pa se tudi za nakup Pop TV-ja in A Kanala – še ni treba v prodajo športnih programov, je odločilo vrhovno sodišče. United Group lahko tako do končne odločitve v tem sodnem sporu še naprej opravlja svojo dejavnost izdajanja športnih programov.Agencija za varstvo konkurence (AVK) je družbi United Group septembra letos odredila, da mora odprodati programe: SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Fishing and Hunting. Na odločitev AVK so se pritožili, a je upravno sodišče razsodilo v prid AVK.Drugače se je zdaj odločilo vrhovno sodišče, ki je izvrševanje odločbe zaustavilo, saj je, kot so pojasnili, družbi United Group uspelo dokazati, da bi s tem utrpeli »težko popravljivo škodo«, medtem ko agenciji ni uspelo ustrezno utemeljiti »prizadetosti javne koristi in koristi nasprotnih strank«.Kot smo že poročali, je AVK družbo United Group vzela pod drobnogled leta 2013, ko je Siol TV ostal brez programov Šport klub. V istem času pa so Telemach (kot že omenjeno, je ta v lasti United Group) in drugi operaterji normalno oddajali programe.Če bo družba United Group neuspešna s tožbo, to pomeni tudi, da so pet let nezakonito prodajali športne programe. Agencija jim tako lahko izreče globo v višini do 10 odstotkov letnih prihodkov.V družbi United Group so sicer že ob izdaji odločbe napovedali, da se bodo proti odločitvi borili z vsemi pravnimi sredstvi. Ogorčeni pa so bili tudi na tem, kako dolgo AVK sprejema odločitve.