Druženje in še kakšen poskočni valček

Predsednik uprave Krke Jože Colarič je na (po)novletnem srečanju poudaril, da »so upokojeni krkaši s svojim delom, znanjem in zavzetostjo pomembno prispevali k rasti Krke.« Foto Arhiv Krke



Druženje, obujanje spominov



Skrb za ohranjanje zdravja v tretjem življenjskem obdobju

Otočec – Več kot tisoč nekdanjih krkašev se je udeležilo letošnjega novoletnega srečanja upokojenih delavcev naše velike farmacevtske družbe Krka, že lani konec decembra pa so prejeli na domači naslov priložnostno novoletno darilo.Udeležence pomembnega srečanja za Krko in njenih 2116 upokojencev, ki se ga je udeležilo več kot polovica, je tudi letos nagovoril predsednik uprave Krke Jože Colarič. Poudaril je, da »so upokojeni krkaši s svojim delom, znanjem in zavzetostjo pomembno prispevali k rasti Krke, ki je iz majhnega laboratorija s peščico zaposlenih zrasla v veliko mednarodno podjetje.« Posebej jih je razveselil z novico, da bo tudi letos vsak njihov upokojeni sodelavec v Sloveniji v zahvalo za minulo delo prejel tradicionalno novoletno nagrado v višini 150 evrov neto, so sporočili iz Krke. Tudi lani se je upokojilo kar nekaj njihovih sodelavk in sodelavcev, skupaj 112, za njihov prispevek k razvoju podjetja pa so jim podelili tudi spominsko darilo.Tovrstno (po)novoletno druženje je tudi priložnost, da se nekdanji sodelavci in sodelavke srečajo, obujajo spomine, uživajo v kulturnem programu in glasbi, ki jih zvabi na plesišče. Tudi letos pa so v naši farmacevtski velikanki za svoje nekdanje sodelavce in sodelavke organizirali avtobusne prevoze – tako za tiste, ki živijo v oddaljenih krajih, kot tiste, ki ne vozijo več sami.Poleg tradicionalnega novoletnega srečanja in druženja pa svojim upokojenim sodelavcem družba Krka omogoča tudi letovanje v Krkinih počitniških kapacitetah na morju, v hribih in v Termah Krke, odprta so jim vrata na Krkinih rekreacijah, korektivni gimnastiki in športnih dejavnostih Trim kluba Krka. V Krkini reviji Utrip imajo člani Društva upokojencev Krke posebno rubriko Utrip upokojencev, članom društva so odprta vrata društvenih prostorov. »Cilj je druženje, skrb za ohranjanje zdravja in kakovosti v tretjem življenjskem obdobju, vseživljenjsko učenje in medsebojna povezanost, ki so soustvarjali Krko, « poudarjajo na Krki.