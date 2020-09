Druženje mladih z vrhunskimi športniki na Olimpijskem festivalu

Med 23. in 30. septembrom, ko bo potekal že šesti Evropski teden športa, bodo organizirane različne dejavnosti.



»Po vsej Sloveniji se bodo vrstili številni dogodki, kot so vodene vadbe, športne igre, predstavitve posameznih športov in strokovni posveti. Glavni namen je približati šport čim širši populaciji in spodbuditi k zdravemu, aktivnemu življenju,« so povedali na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki je nacionalni koordinator Evropskega tedna športa. Z glavno temo #BEACTIVE oziroma Bodi aktiven, bodi zdrav ozaveščajo o pomenu redne športne dejavnosti ne le med tednom, posvečenim športu, ampak čez vse leto.



»Z izvedbo Evropskega tedna športa si bomo vsi prizadevali, da bo naše bivanje v Evropski uniji kakovostno. Zato je velik poudarek tudi na aktivnosti mladih, za katere smo pripravili Olimpijski festival na Kongresnem trgu,« so dodali na OKS-ZŠZ.



Otroci se bodo tako v petek, 25. septembra, in v soboto, 26. septembra, družili in tekmovali z vrhunskimi slovenskimi športniki, obiskali Foksijevo deželo in uživali ob ogledu akrobatov na kolesih.