Druženje starejših v Komendi

Komenda – V Krekovem središču v Komendi je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo odprl prostore za dnevno bivanje in druženje starejših, ki sprejme deset ljudi. Trenutno ga obiskujejo trije redni in prav toliko občasnih obiskovalcev. Odprt je od 9. do 15. ure.



Dnevni center je namenjen vsem, ki si želijo popestriti vsakdanjik v dobri družbi, ob pogovoru, branju, telovadbi, skupni pripravi obroka in drugih dejavnostih, je povedala sodelavka Tjaša Hudobivnik. Namenjen je predvsem prebivalcem iz Komende, vendar se lahko vključijo tudi starejši iz Domžal, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic.

Urejanje vrta, kuhanje ...

Center deluje v tesni povezavi z lokalno skupnostjo, kar iz tedna v teden prinaša nove ideje, od skupnega urejanja vrta, do različnih vrst sodelovanja s tamkajšnjimi društvi. Vsak obiskovalec lahko s svojimi izkušnjami in spretnostmi prispeva k raznovrstnosti dogajanja, v aktivnosti pa se vključujejo tudi prostovoljci; za zdaj prihajajo na obisk in starejšim poživijo dan predvsem učenci iz bližnje šole.



Ker projekt 80-odstotno sofinancira Slovenija in 20-odstotno evropski sklad za regionalni razvoj, je udeležba brezplačna, je razložila Alenka Ogrin z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Dnevno bivanje starejših je ena od aktivnosti projekta Krekovo središče 2, ki ga je inštitut kot vodilni partner uspešno prijavil na razpis LUR – LAS za mesto in vas.

Do konca leta in še naprej

Drugi partnerji so še zavod Medgeneracijsko središče Komenda, Fizioterapija Reven in društvo AIA – Mladinski center Mengeš. Sredstva za dnevno bivanje starejših v Krekovem središču so odobrena do konca leta, a je delovanje zagotovljeno tudi v prihodnje, pravi Hudobivnikova. Več informacij dobite na telefonskih številkah 01 433 93 01 in 064 299 599.