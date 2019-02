Družijo se in pomagajo si različne generacije 

Ljubljana – Večgeneracijski center (VGC) Skupna točka, ki deluje v lokalnih okoljih na petih lokacijah v osrednji Sloveniji, je v dveh letih obiskalo že skoraj 8500 ljudi. Dve lokaciji sta v Ljubljani s sedežem v Mostah, delavnice pa potekajo tudi na sedežu Slovenske filantropije na Viču; po ena je še na Vrhniki, v Grosuplju ter v Logatcu v sklopu Hiše sadežev družbe.



Večgeneracijski center, v katerem na vseh lokacijah potekajo brezplačne delavnice in aktivnosti, sta vzpostavili Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje in Slovenska filantropija. Sofinancirata ga država oziroma ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter evropski socialni sklad, podpirajo ga tudi MOL ter občine Vrhnika, Logatec in Grosuplje.

Tečaji slovenščine in podpora iskalcem zaposlitve

S pomočjo zaposlenih in prostovoljcev, ki jih je skupaj že 180, so izvedli več kot 700 različnih brezplačnih aktivnosti in dejavnosti. Program je namenjen različnim starostnim skupinam, vse delavnice pa so brezplačne. Obiskovalci se lahko udeležijo telesne vadbe za starejše, kuharskih delavnic, neformalnega druženja za starejše, otroke ter mladostnike, delavnic za zdrav način življenja ... Izvajajo tudi učno pomoč za šolarje, brezplačne tečaje slovenščine ter podporne skupine za iskalce zaposlitve in druge ranljive skupine.



Pri izvajanju teh aktivnosti sodelujejo s 33 zunanjimi strokovnjaki in predavatelji ter več kot 40 organizacijami, kot so vrtci, osnovne in srednje šole, zdravstveni domovi, lokalna društva, različne nevladne organizacije in drugi.



Kot je dejala sekretarka Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje Tanja Petek, ki vodi VGC Skupno točko v Mostah, vse to brez pomoči donatorjev ne bi bilo mogoče, saj morajo biti po zahtevah razpisa vse aktivnosti brezplačne: »Temeljijo na vsebinah, ki naše uporabnike opolnomočijo s ciljem, da jim bo lažje skozi življenje. To, da ljudje centre obiskujejo vsak dan, nas navdaja z optimizmom. Tako vemo, da delamo dobro in veseli smo, da nam ljudje zaupajo.«

Za lažjo integracijo migrantov

V Hiši Sadeži družbe Logatec poleg številnih dejavnosti za starejše in otroke izvajajo tudi vsebine za lažjo integracijo migrantov v novo okolje. Organizirali so več delavnic za prosilce za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v izpostavi azilnega doma v Logatcu. Od marca lani za mamice iz Albanije, Kosova, Bosne in Bolgarije organizirajo tudi brezplačen tečaj slovenščine, ki poteka, ko so otroci v vrtcih in šolah.



Tudi v Skupni točki na Viču si prizadevajo za učinkovitejšo povezanost in sodelovanje lokalne skupnosti in ljudi iz različnih kulturnih okolij. Ljudi, znanje, tradicijo in izkušnje povezujejo tudi v Skupni točki v Grosuplju, na Vrhniki pa se je za zelo uspešno izkazala delavnica Aktiven sem, ki je namenjena iskalcem zaposlitve in temelji na osebnosti rasti z namenom lažjega prehoda na trg dela. V vseh centrih so zelo zadovoljni z obiskom in želijo, da bodo lahko tako nadaljevali tudi naprej.