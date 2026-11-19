V Sloveniji bi vsako leto potrebovali od 90 do sto novih specialistov družinske medicine, ocenjuje Zdravniška zbornica Slovenije. To oceno je pred dnevi, ko so bili objavljeni podatki o izjemno majhnem zanimanju za specializacijo družinske medicine, za Delo potrdila tudi prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., specialistka družinske medicine in predstojnica Katedre za družinsko medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Številke skrbijo tudi Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru. »Družinski zdravnik je vstopna točka v zdravstveni sistem in njegova vloga je ključna za pravočasno obravnavo, preventivo in razbremenitev drugih ravni zdravstva,« so opozorili na mariborski medicinski fakulteti. Kot smo že poročali, se bo v prihodnjih letih upokojila velika generacija izkušenih ...