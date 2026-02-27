Razvpiti primer družine Beckham, kjer je najstarejši sin Brooklyn prekinil stike s starši, je sprožil plaz vprašanj o družinskih odnosih in tako imenovani svetosti družine, ki je veljala nekoč. Tudi sicer je v javnosti slišati čedalje več podobnih zgodb, ko se eden od družinskih članov odloči začasno ali dolgotrajno prekiniti stik s svojo družino ali le s katerim od njenih članov. V ZDA govorijo celo o tihi epidemiji. Obsežna raziskava podjetja YouGov je na primer pokazala, da je okoli 38 odstotkov odraslih Američanov v nekem trenutku odtujenih od vsaj enega bližnjega sorodnika.

Socialna psihologinja dr. Metka Kuhar pa je za Delo dejala, da četudi se danes več govori o prekinjenih odnosih, se pojav vendarle ni dramatično povečal, ampak smo predvsem bolj pripravljeni govoriti o njem in nima več takšne stigme. Podobno je povedal docent socialne psihologije na Filozofski fakulteti UL in Pedagoškega inštituta v Ljubljani dr. Žan Lep, da namreč ni zasledil raziskav v našem prostoru, ki bi kazale na porast prekinitev družinskih stikov, kar je, kot opozarja, tudi težko definirati. »Gotovo se o prekinitvah odnosov več javno razpravlja zaradi družbenih omrežij, vprašanje pa je, ali je pojav v resnici tako pogost.«

Razvpiti primer družine Beckham, kjer je najstarejši sin Brooklyn prekinil stike s starši, je sprožil plaz vprašanj o družinskih odnosih in tako imenovani svetosti družine, ki je veljala nekoč. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Ne prva izbira, ampak zadnji ukrep

Po mnenju Tjaše M. Kos imajo mlajše generacije večinoma drugačen pogled na družino, odnose in postavljanje mej, kot so ga imeli njihovi starši. Foto Marko Feist

Pri prekinjenem odnosu gre lahko za ukrep, »ker je izguba primarnih vezi za človekovo duševnost velika rana, a je včasih najvarnejša možnost«, je za Delo pojasnila psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti

Kot je dodala Metka Kuhar, je prekinitev stikov pogosto čustveno ambivalentna, sama po sebi ni niti zdrava niti nezdrava. Pri tem je opozorila, da družinske vezi s prekinitvijo psihološko ne izginejo: »Posamezniki lahko vzpostavijo fizično ali komunikacijsko distanco, vendar notranja povezanost ostaja pomemben del doživljanja.« Če takšna odločitev ustvari več notranjega prostora, lahko vodi tudi v rast. Tudi Žan Lep je poudaril, da je psihološko osamosvajanje proces začasnega odmika, ki odnose preoblikuje, ne pa dokončno prekine.

Vzroki za prekinitev odnosov med starši in otroki so večplastni in prepleteni. Pomemben dejavnik je lahko individualizem oziroma osebna avtonomija kot močno etično načelo, je pojasnila Tjaša M. Kos.

PRISLUHNITE PODKASTU NA ROBU -> Največja zabloda sodobnega časa je, da travme lahko rešimo sami

»Gotovo se o prekinitvah odnosov več javno razpravlja zaradi družbenih omrežij, vprašanje pa je, ali je pojav v resnici tako pogost,« pravi Žan Lep. FOTO: Voranc Vogel

Družina se preoblikuje iz institucije dolžnosti v institucijo odnosa. Če je torej prej temeljila na vlogah, v slogu »oče je oče in pika«, se danes vse bolj meri po kakovosti izkušnje: je ta odnos varen, spoštljiv, vzajemen? »Dolgoročno družina ne bo izginila, spreminja pa se njen temelj, družinske vezi izgubljajo status nečesa, kar se mora ohraniti za vsako ceno,« je opozorila Tjaša M. Kos.

Kuharjeva je pojasnila, da so spremembe v percepciji starševske avtoritete povezane s širšimi družbenimi premiki, večjo individualizacijo, dostopom do različnih virov znanja, razumevanja, informacij, pa tudi demokratizacijo družinskih odnosov: »Družina kot vrednota in vir čustvene varnosti pa kljub temu ostaja zelo pomembna.«

Poleg tega imajo po mnenju Tjaše M. Kos mlajše generacije večinoma drugačen pogled na družino, odnose in postavljanje mej, kot so ga imeli njihovi starši. »Generacija Z, denimo, ima pogosto večji dostop do psihološkega jezika in manj tolerance do odnosov, ki jih doživlja kot krivične. To lahko pomeni bolj zdravo postavljanje meja, obenem pa lahko vodi v hitrejšo eskalacijo, ko se odnose kar odreže, če ni znanja, kako komunicirati v konfliktih, zgladiti nesoglasja in zdržati neprijetnost, ki je del vsake bližine.«

Kdaj je prekinitev odnosa najboljša možnost Po mnenju terapevtov je odnos smiselno prekiniti, kadar so v njem prisotni nasilje ali realna nevarnost ponovitve tega, razne odvisnosti brez pripravljenosti na zdravljenje, kronično poniževanje, grožnje, izsiljevanje, finančna kontrola, ustrahovanje, vztrajna kršitev meja tudi po jasnih poskusih dogovorov, ponavljajoče se zanikanje realnosti, ko ti drugi govori na primer »to se ni zgodilo« ali »ti si preobčutljiv/-a«, s čimer ruši tvojo psihično integriteto. Cilj, ki ga narekuje humanistična logika, je največ možne varnosti in dostojanstva ob najmanjši potrebni izgubi odnosa. »Če bi imeli bolj dostopne in kakovostne psihoterapije ter starševske programe in iskanja pomoči ne bi spremljalo toliko sramu, bi bilo verjetno treba prekiniti manj odnosov, sploh tistih, kjer je problem ponavljajoče se nerazumevanje, in ne huda zloraba,« je še pojasnila Tjaša M. Kos.

Moralna panika

Metka Kuhar je za Delo dejala, da četudi se danes več govori o prekinjenih odnosih, se pojav vendarle ni dramatično povečal, ampak smo predvsem bolj pripravljeni govoriti o njem in nima več takšne stigme. Foto Marko Feist

Kuharjeva meni, da je tematika kompleksna in jo je treba razumeti širše kot zgolj generacijski pojav: »Ne smemo zdrseti v generacijsko moralno paniko ali stvari preveč poenostaviti, češ da generacija Z pač zavrača družino.« Mlajše generacije po njenem res bolj poudarjajo psihološko dobrobit, avtentičnost in manj tolerirajo kronično škodljive odnose.

Lep pojasnjuje, da gre pri novih generacijah, denimo generaciji Z, za preplet širših družbenih sprememb in razvojnih značilnosti, ki vplivajo nanjo. Ko pravimo, da mladi bolj sprejemajo drugačnost, da so bolj odprti, se je treba zavedati, da so to zgodovinsko značilnosti, ki se od njih pogosto pričakujejo. Neko generacijo večkrat definira preplet specifičnih dogodkov, denimo usmerjenost vase – iz česar se potem odločajo, ali je neki odnos zanje koristen ali ne – pa tudi nespoštovanje avtoritete zaradi avtoritete same. Poudarjanje individualnih vrednot pa je zgodovinski moment, ki ne zaznamuje le mlajših, ampak tudi njihove starše.«

»Popularizacija paradigme duševnega zdravja prinaša dvojnost: osvobaja, a lahko tudi poenostavlja,« je opozorila Tjaša M. Kos. Popularizacija mladim olajša dostop do učinkovitih rešitev za osebne stiske in odnose, a ima tudi senčno plat: zapleteni pojmi, kot so meje, narcisizem ali travma, se pogosto uporabljajo nekritično, kar lahko poleg hitrejše pomoči prinese tudi stigmatizacijo in prekinitev odnosa brez dialoga. Temu je pritrdila tudi Kuharjeva.

»Tudi najboljše zdravljenje travm ne pomeni, da morajo vsi odnosi obstati. Včasih ravno okrevanje omogoči, da človek jasno vidi, da je cena odnosa previsoka,« pojasnjuje sogovornica. FOTO: Shutterstock

Nemčija: petina odraslih v določenem obdobju odtujena od očeta Dvajset odstotkov odraslih otrok v Nemčiji se je v desetih letih spremljanja odtujilo od očeta, devet odstotkov pa od matere. Tako kaže sociološka raziskava, objavljena leta 2021 v reviji Journal of Marriage and Family, ki temelji na podatkih longitudinalne študije (2008–2018) z več kot 10.000 sodelujočimi. Raziskovalci so odtujitev opredelili kot kombinacijo redkega stika (manj kot enkrat na mesec) in majhne čustvene bližine med staršem in odraslim otrokom (stari 18–45 let, brez skupnega gospodinjstva). Tveganje za prekinitev stikov se poveča zlasti ob smrti starša, razvezi in v sestavljenih družinah, pri čemer odtujenost v številnih primerih ni trajna.

Drugačna vzgoja

Ker pa se vzgoja in odnosi dogajajo v določenem kulturnem in časovnem okviru, na prekinitve vplivajo tudi drugi dejavniki, denimo prevladujoča vzgojna logika. Večina staršev se trudi po svojih najboljših močeh, a z orodji, ki jih je »duh časa« naredil vidna in legitimna, medtem ko je druga potisnil v slepe pege, je povedala Tjaša M. Kos. Spreminja se tudi definicija dobrih staršev; danes se od njih pričakujejo stalna čustvena prisotnost, refleksivnost, usklajevanje z otrokovimi potrebami in hkrati odličnost pri delu.

Tjaša M. Kos je pojasnila, da je družbena sprejetost ambivalentna. »Po eni strani se povečuje razumevanje za koncept varovanja sebe, po drugi pa je še vedno močna moralna norma o svetosti družine, pa tudi o tem, da je otrok nehvaležen, če odnos prekine. Stigmo nosijo predvsem odrasli otroci, močnejša je v ruralnem okolju, medtem ko je v urbanem manjša in je družba v tem smislu bolj tolerantna.« V terapevtskem prostoru se poskušajo izogniti moraliziranju in odpreti vprašanja, kot so: Kaj ta odnos človeku povzroča? Kaj je že poskusil? Kaj je cena ostajanja in kaj prekinitve? Kaj je realna možnost spremembe?

Spreminja se tudi definicija dobrega starša, saj se od staršev danes pričakuje stalna čustvena prisotnost, refleksivnost, usklajevanje z otrokovimi potrebami in hkrati odličnost na delu. Danes napake v vzgoji pogosto niso posledica pomanjkanja ljubezni, temveč prevelikih družbenih pričakovanj, naloženih staršem. FOTO: Shutterstock

Pri tem je poudarila, da četudi se otroci zavedajo travm staršev, to ne pomeni, da morajo vsi odnosi obstati, potrebna sta empatija z obeh strani, pa tudi postavljanje meje med mojim in njihovim življenjem: da travme staršev ne pronicajo v njihovo življenje.

»Prekinitev lahko pomeni več integritete, če se nekdo z njo zaščiti pred kroničnim nasiljem ali psihološko škodo, če je bližina dolgotrajno povzročala dezorganizacijo, če prekinitev omogoča regulacijo, ki prej ni bila mogoča, če človek ohrani notranjo refleksijo in kompleksnost ter ne demonizira. V teh primerih je prekinitev lahko razvojni korak, ne pa pobeg, ki prinese še več notranje napetosti. Slednje se lahko zgodi, če ponotranjimo logiko jaz dober, oni slabi in se ne transformiramo navznoter – ter ponavljamo iste relacijske dinamike do sebe in v drugih odnosih,« pa je sklenila Kuharjeva.