    Slovenija

    Družinske vezi izgubljajo status nečesa, kar se mora ohraniti 'za vsako ceno'

    Mlajše generacije bolj poudarjajo psihološko dobrobit, avtentičnost in manj tolerirajo kronično škodljive odnose.
    Dolgoročno družina ne bo izginila, spreminja pa se njen temelj. Foto Shutterstock
    Galerija
    Dolgoročno družina ne bo izginila, spreminja pa se njen temelj. Foto Shutterstock
    Beti Burger
    27. 2. 2026 | 06:00
    13:15
    A+A-

    Razvpiti primer družine Beckham, kjer je najstarejši sin Brooklyn prekinil stike s starši, je sprožil plaz vprašanj o družinskih odnosih in tako imenovani svetosti družine, ki je veljala nekoč. Tudi sicer je v javnosti slišati čedalje več podobnih zgodb, ko se eden od družinskih članov odloči začasno ali dolgotrajno prekiniti stik s svojo družino ali le s katerim od njenih članov. V ZDA govorijo celo o tihi epidemiji. Obsežna raziskava podjetja YouGov je na primer pokazala, da je okoli 38 odstotkov odraslih Američanov v nekem trenutku odtujenih od vsaj enega bližnjega sorodnika.

    image_alt
    Največja zabloda sodobnega časa je, da travme lahko rešimo sami

    Socialna psihologinja dr. Metka Kuhar pa je za Delo dejala, da četudi se danes več govori o prekinjenih odnosih, se pojav vendarle ni dramatično povečal, ampak smo predvsem bolj pripravljeni govoriti o njem in nima več takšne stigme. Podobno je povedal docent socialne psihologije na Filozofski fakulteti UL in Pedagoškega inštituta v Ljubljani dr. Žan Lep, da namreč ni zasledil raziskav v našem prostoru, ki bi kazale na porast prekinitev družinskih stikov, kar je, kot opozarja, tudi težko definirati. »Gotovo se o prekinitvah odnosov več javno razpravlja zaradi družbenih omrežij, vprašanje pa je, ali je pojav v resnici tako pogost.«

    Razvpiti primer družine Beckham, kjer je najstarejši sin Brooklyn prekinil stike s starši, je sprožil plaz vprašanj o družinskih odnosih in tako imenovani svetosti družine, ki je veljala nekoč. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters
    Razvpiti primer družine Beckham, kjer je najstarejši sin Brooklyn prekinil stike s starši, je sprožil plaz vprašanj o družinskih odnosih in tako imenovani svetosti družine, ki je veljala nekoč. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

    Ne prva izbira, ampak zadnji ukrep

    Po mnenju Tjaše M. Kos imajo mlajše generacije večinoma drugačen pogled na družino, odnose in postavljanje mej, kot so ga imeli njihovi starši. Foto Marko Feist
    Po mnenju Tjaše M. Kos imajo mlajše generacije večinoma drugačen pogled na družino, odnose in postavljanje mej, kot so ga imeli njihovi starši. Foto Marko Feist
    Pri prekinjenem odnosu gre lahko za ukrep, »ker je izguba primarnih vezi za človekovo duševnost velika rana, a je včasih najvarnejša možnost«, je za Delo pojasnila psihologinja, doktorica psihoterapevtske znanosti Tjaša M. Kos.

    Kot je dodala Metka Kuhar, je prekinitev stikov pogosto čustveno ambivalentna, sama po sebi ni niti zdrava niti nezdrava. Pri tem je opozorila, da družinske vezi s prekinitvijo psihološko ne izginejo: »Posamezniki lahko vzpostavijo fizično ali komunikacijsko distanco, vendar notranja povezanost ostaja pomemben del doživljanja.« Če takšna odločitev ustvari več notranjega prostora, lahko vodi tudi v rast. Tudi Žan Lep je poudaril, da je psihološko osamosvajanje proces začasnega odmika, ki odnose preoblikuje, ne pa dokončno prekine.

    Vzroki za prekinitev odnosov med starši in otroki so večplastni in prepleteni. Pomemben dejavnik je lahko individualizem oziroma osebna avtonomija kot močno etično načelo, je pojasnila Tjaša M. Kos.

    PRISLUHNITE PODKASTU NA ROBU -> Največja zabloda sodobnega časa je, da travme lahko rešimo sami

    »Gotovo se o prekinitvah odnosov več javno razpravlja zaradi družbenih omrežij, vprašanje pa je, ali je pojav v resnici tako pogost,« pravi Žan Lep. FOTO: Voranc Vogel
    »Gotovo se o prekinitvah odnosov več javno razpravlja zaradi družbenih omrežij, vprašanje pa je, ali je pojav v resnici tako pogost,« pravi Žan Lep. FOTO: Voranc Vogel
    Družina se preoblikuje iz institucije dolžnosti v institucijo odnosa. Če je torej prej temeljila na vlogah, v slogu »oče je oče in pika«, se danes vse bolj meri po kakovosti izkušnje: je ta odnos varen, spoštljiv, vzajemen? »Dolgoročno družina ne bo izginila, spreminja pa se njen temelj, družinske vezi izgubljajo status nečesa, kar se mora ohraniti za vsako ceno,« je opozorila Tjaša M. Kos.

    Kuharjeva je pojasnila, da so spremembe v percepciji starševske avtoritete povezane s širšimi družbenimi premiki, večjo individualizacijo, dostopom do različnih virov znanja, razumevanja, informacij, pa tudi demokratizacijo družinskih odnosov: »Družina kot vrednota in vir čustvene varnosti pa kljub temu ostaja zelo pomembna.«

    image_alt
    Ko je prva otrokova beseda oče

    Poleg tega imajo po mnenju Tjaše M. Kos mlajše generacije večinoma drugačen pogled na družino, odnose in postavljanje mej, kot so ga imeli njihovi starši. »Generacija Z, denimo, ima pogosto večji dostop do psihološkega jezika in manj tolerance do odnosov, ki jih doživlja kot krivične. To lahko pomeni bolj zdravo postavljanje meja, obenem pa lahko vodi v hitrejšo eskalacijo, ko se odnose kar odreže, če ni znanja, kako komunicirati v konfliktih, zgladiti nesoglasja in zdržati neprijetnost, ki je del vsake bližine.«

    Kdaj je prekinitev odnosa najboljša možnost

    Po mnenju terapevtov je odnos smiselno prekiniti, kadar so v njem prisotni nasilje ali realna nevarnost ponovitve tega, razne odvisnosti brez pripravljenosti na zdravljenje, kronično poniževanje, grožnje, izsiljevanje, finančna kontrola, ustrahovanje, vztrajna kršitev meja tudi po jasnih poskusih dogovorov, ponavljajoče se zanikanje realnosti, ko ti drugi govori na primer »to se ni zgodilo« ali »ti si preobčutljiv/-a«, s čimer ruši tvojo psihično integriteto. Cilj, ki ga narekuje humanistična logika, je največ možne varnosti in dostojanstva ob najmanjši potrebni izgubi odnosa.

    »Če bi imeli bolj dostopne in kakovostne psihoterapije ter starševske programe in iskanja pomoči ne bi spremljalo toliko sramu, bi bilo verjetno treba prekiniti manj odnosov, sploh tistih, kjer je problem ponavljajoče se nerazumevanje, in ne huda zloraba,« je še pojasnila Tjaša M. Kos.

    Moralna panika

    Metka Kuhar je za Delo dejala, da četudi se danes več govori o prekinjenih odnosih, se pojav vendarle ni dramatično povečal, ampak smo predvsem bolj pripravljeni govoriti o njem in nima več takšne stigme. Foto Marko Feist
    Metka Kuhar je za Delo dejala, da četudi se danes več govori o prekinjenih odnosih, se pojav vendarle ni dramatično povečal, ampak smo predvsem bolj pripravljeni govoriti o njem in nima več takšne stigme. Foto Marko Feist
    Kuharjeva meni, da je tematika kompleksna in jo je treba razumeti širše kot zgolj generacijski pojav: »Ne smemo zdrseti v generacijsko moralno paniko ali stvari preveč poenostaviti, češ da generacija Z pač zavrača družino.« Mlajše generacije po njenem res bolj poudarjajo psihološko dobrobit, avtentičnost in manj tolerirajo kronično škodljive odnose.

    Lep pojasnjuje, da gre pri novih generacijah, denimo generaciji Z, za preplet širših družbenih sprememb in razvojnih značilnosti, ki vplivajo nanjo. Ko pravimo, da mladi bolj sprejemajo drugačnost, da so bolj odprti, se je treba zavedati, da so to zgodovinsko značilnosti, ki se od njih pogosto pričakujejo. Neko generacijo večkrat definira preplet specifičnih dogodkov, denimo usmerjenost vase – iz česar se potem odločajo, ali je neki odnos zanje koristen ali ne – pa tudi nespoštovanje avtoritete zaradi avtoritete same. Poudarjanje individualnih vrednot pa je zgodovinski moment, ki ne zaznamuje le mlajših, ampak tudi njihove starše.«

    »Popularizacija paradigme duševnega zdravja prinaša dvojnost: osvobaja, a lahko tudi poenostavlja,« je opozorila Tjaša M. Kos. Popularizacija mladim olajša dostop do učinkovitih rešitev za osebne stiske in odnose, a ima tudi senčno plat: zapleteni pojmi, kot so meje, narcisizem ali travma, se pogosto uporabljajo nekritično, kar lahko poleg hitrejše pomoči prinese tudi stigmatizacijo in prekinitev odnosa brez dialoga. Temu je pritrdila tudi Kuharjeva.

    »Tudi najboljše zdravljenje travm ne pomeni, da morajo vsi odnosi obstati. Včasih ravno okrevanje omogoči, da človek jasno vidi, da je cena odnosa previsoka,« pojasnjuje sogovornica. FOTO: Shutterstock
    »Tudi najboljše zdravljenje travm ne pomeni, da morajo vsi odnosi obstati. Včasih ravno okrevanje omogoči, da človek jasno vidi, da je cena odnosa previsoka,« pojasnjuje sogovornica. FOTO: Shutterstock

    Nemčija: petina odraslih v določenem obdobju odtujena od očeta

    Dvajset odstotkov odraslih otrok v Nemčiji se je v desetih letih spremljanja odtujilo od očeta, devet odstotkov pa od matere. Tako kaže sociološka raziskava, objavljena leta 2021 v reviji Journal of Marriage and Family, ki temelji na podatkih longitudinalne študije (2008–2018) z več kot 10.000 sodelujočimi.

    Raziskovalci so odtujitev opredelili kot kombinacijo redkega stika (manj kot enkrat na mesec) in majhne čustvene bližine med staršem in odraslim otrokom (stari 18–45 let, brez skupnega gospodinjstva). Tveganje za prekinitev stikov se poveča zlasti ob smrti starša, razvezi in v sestavljenih družinah, pri čemer odtujenost v številnih primerih ni trajna.

    Drugačna vzgoja

    Ker pa se vzgoja in odnosi dogajajo v določenem kulturnem in časovnem okviru, na prekinitve vplivajo tudi drugi dejavniki, denimo prevladujoča vzgojna logika. Večina staršev se trudi po svojih najboljših močeh, a z orodji, ki jih je »duh časa« naredil vidna in legitimna, medtem ko je druga potisnil v slepe pege, je povedala Tjaša M. Kos. Spreminja se tudi definicija dobrih staršev; danes se od njih pričakujejo stalna čustvena prisotnost, refleksivnost, usklajevanje z otrokovimi potrebami in hkrati odličnost pri delu.

    Tjaša M. Kos je pojasnila, da je družbena sprejetost ambivalentna. »Po eni strani se povečuje razumevanje za koncept varovanja sebe, po drugi pa je še vedno močna moralna norma o svetosti družine, pa tudi o tem, da je otrok nehvaležen, če odnos prekine. Stigmo nosijo predvsem odrasli otroci, močnejša je v ruralnem okolju, medtem ko je v urbanem manjša in je družba v tem smislu bolj tolerantna.« V terapevtskem prostoru se poskušajo izogniti moraliziranju in odpreti vprašanja, kot so: Kaj ta odnos človeku povzroča? Kaj je že poskusil? Kaj je cena ostajanja in kaj prekinitve? Kaj je realna možnost spremembe?

    Spreminja se tudi definicija dobrega starša, saj se od staršev danes pričakuje stalna čustvena prisotnost, refleksivnost, usklajevanje z otrokovimi potrebami in hkrati odličnost na delu. Danes napake v vzgoji pogosto niso posledica pomanjkanja ljubezni, temveč prevelikih družbenih pričakovanj, naloženih staršem. FOTO: Shutterstock
    Spreminja se tudi definicija dobrega starša, saj se od staršev danes pričakuje stalna čustvena prisotnost, refleksivnost, usklajevanje z otrokovimi potrebami in hkrati odličnost na delu. Danes napake v vzgoji pogosto niso posledica pomanjkanja ljubezni, temveč prevelikih družbenih pričakovanj, naloženih staršem. FOTO: Shutterstock

    Pri tem je poudarila, da četudi se otroci zavedajo travm staršev, to ne pomeni, da morajo vsi odnosi obstati, potrebna sta empatija z obeh strani, pa tudi postavljanje meje med mojim in njihovim življenjem: da travme staršev ne pronicajo v njihovo življenje.

    »Prekinitev lahko pomeni več integritete, če se nekdo z njo zaščiti pred kroničnim nasiljem ali psihološko škodo, če je bližina dolgotrajno povzročala dezorganizacijo, če prekinitev omogoča regulacijo, ki prej ni bila mogoča, če človek ohrani notranjo refleksijo in kompleksnost ter ne demonizira. V teh primerih je prekinitev lahko razvojni korak, ne pa pobeg, ki prinese še več notranje napetosti. Slednje se lahko zgodi, če ponotranjimo logiko jaz dober, oni slabi in se ne transformiramo navznoter – ter ponavljamo iste relacijske dinamike do sebe in v drugih odnosih,« pa je sklenila Kuharjeva.

    Osebna zgodba: Prekinitev stikov me opredeljuje v tem, kdo sem

    Za Delo je o svoji izkušnji prekinitve vezi spregovoril tudi Samo (ime hranimo v uredništvu), star dobrih 60 let.

    Kdaj – pred koliko leti ste prekinili stik (s starši), je bilo to le začasno ali trajno?

    To je bilo še v času študija. Občasno smo se sicer srečevali, a to je bilo le redko, morda enkrat ali dvakrat na leto. Preživljal sem se z denarjem, ki sem ga prejemal na Centru za socialno delo ter z delom preko Študentskega servisa. Denarju staršev sem se zavestno odrekel, tukaj ni šlo za njuno odločitev.

    Kaj je bil ključen razlog za to odločitev, je šlo za »zadnji« ukrep (je k temu botroval en specifičen dogodek ali je šlo posledice nalaganja težav skozi leta)? Ste se poskušali pred tem s starši temeljito pogovoriti, razrešiti konflikte, morda iti na skupno terapijo ali kaj podobnega?

    Nikakor ne gre za enkraten dogodek. Še dolga leta si mojega ravnanja nisem znal razložiti, sem se pa doma počutil zelo slabo. Šlo je za klimo v družini na splošno. Ocenil sem, da bo vztrajanje v tistem okolju škodovalo moji psihi in sem prekinil stike s staršema. Dvomim, da je kdorkoli razmišljal o terapiji, dvomim tudi, da je nekaj takšnega v tistem času sploh obstajalo. Niti ne vem, če bi na terapijo pristal, ker sem bil preveč notranje prizadet.

    Kako so starši odreagirali ob prekinitvi, kako je odreagirala okolica? Je bila prisotna stigma?

    Gotovo jima ni bilo vseeno. Moje prekinitve stikov si tudi nista mogla razložiti. Ko gre za okolico, tega ni vedel nihče, zato ni mogoče govoriti o stigmi.

    Kako je vaša prekinitev s starši vplivala na vaš odnos z otroki?

    Vzorec takratnega doživljanja se je ponovil, tokrat tako, da sem zapustil družino, ki sem jo ustanovil sam. Gre za to, da moj odhod od izvorne družine ni privedel do tega, da bi sam dozorel kot človek. Za to je potrebno zavestno delo na sebi, notranja nerazmišljena in nepredelana bolečina nikakor ni dovolj. Če tega ni, potem se vzorec čutenja ponovi. Verjamem, da sem šele danes človeško toliko zrel, da sem sposoben z otroci ponovno navezati trajne, človeško polne stike.    

    Glede na to, da je prekinitev stikov z družinskimi člani lahko travmatična, ali to dejstvo še vedno tudi danes močno vpliva na vas in na vaše druge odnose? Ali na t. i. 'svetost družine' danes gledate precej drugače?

    Prekinitev stikov me opredeljuje v tem, kdo sem. Navkljub vsemu je to nekaj dobrega, ker sem zaradi tega zrasel kot človek, ki se v polni meri zaveda pomena družine in stikov z otroci. Seveda mi ni vseeno, ker sem z odhajanjem prizadel ljudi, ki so mi bili vsaj biološko najbližje. Družina tudi ni sveta, ker je na prvem mestu kakovost družinskih odnosov.

    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Družina, ki je osvojila svet: kako sta starša Prevc vzgojila olimpijske šampione

    Med osmimi olimpijskimi kolajnami še ni zlate posamične. Nika in Domen lahko to spremenita ta konec tedna.
    Aljaž Vrabec 13. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Magdalena Marija Cundrič

    Mama se mi je vedno zdela žalostna. Mislila sem, da sem kriva jaz

    Pisateljica, scenaristka in dobitnica nagrade ardelion v romanu Otrok št. 32-G razkriva težko zgodovino, ki jo je doživljala njena družina.
    Mateja Florjančič 27. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Razno
    LJUBEZEN IN ZORENJE

    Miran Možina, psihiater: Vsako partnerstvo ima dvojni obraz

    Pogovor s psihiatrom Miranom Možino je poučno-naporen.
    Sabina Obolnar 24. 6. 2024 | 09:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Več iz teme

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Tretji zaporedni poraz

    Novice  |  Svet
    Spopad

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Ortopedija

    Gospodarstvo  |  Like
    Srednjeveška vasica Šmartno

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Ortopedija

    Gospodarstvo  |  Like
    Srednjeveška vasica Šmartno

    Predstavitvene vsebine
