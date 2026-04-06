Družinski pedigre: kakšne so posledice tega, da si rojen z zlato žlico v ustih

Čeprav so družinsko ime, ugled, premoženje (pedigre) za nekoga morda res lahko dodaten vir pritiska, pa je to večinoma lažja vstopnica za uspešnejše življenje. Kot preprosto pojasni univerzitetni profesor in sociolog Gorazd Kovačič: »Če se človek rodi z zlato žlico v ustih in je navajen, da se mu povsod razgrne rdeča preproga, potem postane tudi samozavesten, bolj bo prepričan v svoje talente in potenciale.« Ravno pomanjkanje aspiracij pri revnejših otrocih je tisto, kar ohranja družbeni položaj in onemogoča socialno mobilnost oz. vzpon po družbeni lestvici, dodaja dr. Vesna Leskošek.