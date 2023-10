Družinsko nasilje: Še več napora v to, da bodo žrtve bolj zaupale sistemu

V nadaljevanju preberite:

Prepoved približevanja velja za temeljni ukrep za zaščito žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Bistvo ukrepa je, da se nasilnež žrtvi ne sme približati na določeno razdaljo. V Sloveniji so v preteklosti opravili le nekaj manjših analiz, kako učinkovit je omenjeni ukrep. Pred kratkim pa so na Inštitutu za kriminologijo zaključili dveletni projekt, v katerem so proučevali izrekanje prepovedi približevanja v desetletnem obdobju in ugotavljali obseg izrekanja, morebitne razlike po policijskih upravah ter – najpomembneje – kako učinkovita je bila prepoved približevanja z vidika zaščite žrtve.

Med letoma 2016 in 2021 je policija izrekla 5659 ukrepov prepovedi približevanja zaradi nasilja v družini. Na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani so v vzorec zajeli 533 zadev iz tega obdobja, kar predstavlja 9,42 odstotka vseh primerov. Vzorec je bil naključen, na policijskih upravah so iz arhiva potegnili vsako 10. zadevo, pomembno je namreč bilo, da se niso geografsko omejevali.