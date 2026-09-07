  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Država bo krila do 70 odstotkov dodatnih stroškov goriva

    Za upravičeno porabo goriva bo pomoč mogoče uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od 4. junija.
    Jernej Vrtovec je pojasnil, da predlog zakona predvideva določitev zgornje meje pomoči in doplačilo razlike do cene goriva, ki velja na borzah. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Jernej Vrtovec je pojasnil, da predlog zakona predvideva določitev zgornje meje pomoči in doplačilo razlike do cene goriva, ki velja na borzah. FOTO: Leon Vidic
    R. I., STA
    7. 9. 2026 | 18:57
    5:38
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Vlada je danes potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S predlaganim zakonom želijo zaščititi kmetijstvo in transport ter preprečiti prenos draginje na potrošnike. Pomoč je predvidena pri kritju stroškov goriva in nakupu pnevmatik.

    »Visoke cene goriv najbolj neposredno prizadenejo cestni prevoz blaga in potnikov, logistiko ter kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in marikulturo. Višji stroški v teh dejavnostih se hitro prenašajo v cene prevoza, hrane in drugega blaga, na koncu pa jih občutijo gospodarstvo in potrošniki. Z interventnim zakonom želimo ta prenos omejiti ter zaščititi prehransko oskrbo, konkurenčnost slovenskega gospodarstva in potrošnike pred dodatnimi podražitvami,« so po dopisni seji vlade pojasnili na ministrstvu.

    Ne gre za splošno subvencioniranje goriva, temveč za ciljno in začasno pomoč najbolj izpostavljenim dejavnostim, so dodali.

    Predlog zakona po navedbah ministrstva uvaja tri ciljno usmerjene ukrepe. Prvi je pomoč cestnim prevoznikom blaga in potnikov – z izjemo že subvencioniranega javnega potniškega prometa – pri kritju dela dodatnih stroškov dizelskega goriva.

    image_alt
    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Država ne bo krila celotne cene goriva niti celotnega povišanja, temveč največ 70 odstotkov dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Pomoč bo vezana na dejansko opravljene kilometre, normirano porabo glede na kategorijo vozila in dejansko kupljeno gorivo. Za upravičeno porabo goriva jo bo mogoče uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od 4. junija. Na podlagi tega ukrepa je predvidena tudi finančna pomoč ribištvu.

    Dizel namesto 1,03 evra le 0,75 evra

    Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, predlog zakona predvideva določitev zgornje meje pomoči in doplačilo razlike do cene goriva, ki velja na borzah.

    Pri avtoprevoznikih je po njegovih pojasnilih trenutna borzna cena nafte 1,03 evra, v predlogu zakona pa so zgornjo mejo, ki jo lahko vlada s sklepom spreminja, določili pri 0,75 evra. »Ta trenutek bi za vse, kar je nad to ceno na borzi, priskočila na pomoč država,« je ponazoril Vrtovec.

    Drugi ukrep je namenjen kmetijstvu in gozdarstvu. Upravičena količina goriva se bo določala na podlagi dejansko kupljenega goriva, obdelovanih površin in normirane porabe glede na vrsto rabe zemljišča, ukrep pa se bo izvajal po shemi državnih pomoči de minimis.

    image_alt
    Veliki igralci preprečijo, da bi se pocenitve prelile v denarnice potrošnikov

    Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec je na novinarski konferenci poudarila, da so se na ministrstvu odzvali na pozive številnih kmetov in organizacij pridelovalcev k državni pomoči. »V tesnem medresorskem sodelovanju smo aktivno pristopili k reševanju (...), da bi zagotovili prehransko varnost in pomagali domačim pridelovalcem, tistim, ki delajo s kmetijsko in gozdno mehanizacijo, v ribištvu, marikulturi ter tudi pri prevozu panjev v čebelarstvu,« je naštela.

    Okolju prijaznejše pnevmatike

    Tretji ukrep prinaša subvencije za nakup in namestitev energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik razreda A ali B ter kategorij C1 in C2. Predlagana subvencija znaša 150 evrov za posamezno upravičeno pnevmatiko, za ukrep pa je predvidenih pet milijonov evrov. Izvajal se bo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu prispelih vlog. Tudi ta ukrep bo temeljil na shemi državnih pomoči de minimis.

    image_alt
    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    Kot je dejal Vrtovec, je ukrep namenjen predvsem prevoznikom za nakup tako imenovanih ekoloških pnevmatik. Spomnil je, da so prevozniki tovrstne subvencije v preteklosti že lahko prejeli iz Podnebnega sklada, tokrat pa bi jih prejemali prek državne družbe Borzen. »Ne gre za stare pnevmatike, ampak za napredne, ki povzročajo tudi manj izpustov,« je dodal.

    Če bi morali shemo pomoči izvajati vse leto, bi država zanjo po Vrtovčevih besedah namenila okoli 30 milijonov evrov.

    Denar deli Borzen

    Izvajanje vseh ukrepov bo prevzel Borzenov center za podpore, ki bo vzpostavil sistem za oddajo in obravnavo vlog, izvajal izplačila ter skrbel za nadzor. Pomoč bo v večini primerov, kjer bo to mogoče, vezana na dejansko in dokazano poslovno dejavnost, sicer pa jo bodo vlagatelji uveljavljali pod materialno in kazensko odgovornostjo. Zaradi zmanjšanja administrativnih stroškov bo določena tudi najnižja vrednost računa, in sicer 20 evrov, so povzeli na ministrstvu za infrastrukturo.

    Glede pomoči prebivalcem, ki jih prav tako bremenijo visoke cene naftnih derivatov, je Vrtovec dejal, da čakajo odgovor iz Bruslja glede znižanja trošarin. »Če pogledate gibanje cen naftnih derivatov v tujini, boste videli, da imajo tri ali štiri države v EU nižje cene kot Slovenija,« je poudaril.

    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Tehtala sem vsega 43 kilogramov – pri 175 centimetrih

    Hrvaška biatlonka Iva Morić je v pogovoru za enega od nemških časnikov odkrito spregovorila o motnji hranjenja in zamenjavi državljanstva.
    Miha Šimnovec 6. 9. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri Žalcu vlak zbil osebo, evakuirali 150 ljudi

    Evakuirali so 147 potnikov in tri člane posadke, zagotovljen je bil nadomestni prevoz. V Sloveniji letos že nekaj podobnih nesreč.
    7. 9. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    So izbrali pravega?

    Ne Luka Dončić in ne Austin Reaves, ključ je Walker Kessler

    Sedemkratni prvak lige NBA Robert Horry v 25-letnem novincu na centrskem položaju vidi možnost preboja Los Angeles Lakers med kandidate za naslov prvaka.
    7. 9. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Preskrba z gorivi

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    gorivoDraginjacene gorivvladakmetijstvointerventni zakonpodražitvedržavne pomoči

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Premiki v Bruslju

    Kaji Kallas moč vse bolj polzi iz rok

    Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko je pod vse večjim pritiskom Ursule von der Leyen in vodilnih držav članic.
    Peter Žerjavič 7. 9. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Saška - Anhalt je le začetek

    Nemški kancler Merz je v plesu s hudičem potegnil krajši konec.
    Barbara Zimic 7. 9. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Zakaj Pekinga ne moti vzpon evropske skrajne desnice

    Sumljiva narava odnosov med azijsko velesilo in Alternativo za Nemčijo se je pokazala že večkrat.
    Zorana Baković 7. 9. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interventni zakon

    Država bo krila do 70 odstotkov dodatnih stroškov goriva

    Za upravičeno porabo goriva bo pomoč mogoče uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od 4. junija.
    7. 9. 2026 | 18:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Rusija zapira nemški konzulat in Goethejev inštitut

    Zunanji minister Sergej Lavrov je v nedeljo obtožil Nemčijo, da je začela »pravo vojno« proti Rusiji.
    7. 9. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Zakaj Pekinga ne moti vzpon evropske skrajne desnice

    Sumljiva narava odnosov med azijsko velesilo in Alternativo za Nemčijo se je pokazala že večkrat.
    Zorana Baković 7. 9. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interventni zakon

    Država bo krila do 70 odstotkov dodatnih stroškov goriva

    Za upravičeno porabo goriva bo pomoč mogoče uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od 4. junija.
    7. 9. 2026 | 18:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Rusija zapira nemški konzulat in Goethejev inštitut

    Zunanji minister Sergej Lavrov je v nedeljo obtožil Nemčijo, da je začela »pravo vojno« proti Rusiji.
    7. 9. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Rešujemo dilemo: investicije v sklade ali delnice?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo