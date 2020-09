Država bo založila za neodgovorne starše

Število in višina preživnin, julija letos. INFOGRAFIKA: Delo

Nad neplačnike z izvršbo

Do nadomestila preživnine je zastopnik, praviloma mati, upravičen le, če proti neplačniku vloži izvršbo, preživninski sklad pa v teh primerih ne izplača celotne preživnine, temveč le njen del.

Podatkov o neplačnikih preživnin nima nihče, ne ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ne Furs, ne centri za socialno delo.

Ljubljana – Država naj bi poskrbela, da bo več kot osemnajst tisoč mladih, ki so že dopolnili 18 let in se šolajo, upravičenih do nadomestila preživnine iz javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada. Po zdaj veljavni ureditvi so do nadomestila v primeru neplačevanja preživnine upravičeni le otroci in mladostniki, ki še niso polnoletni.»Upravičenci do preživnine, ki so starejši od osemnajst let, ter starši, s katerimi živijo, so tako v bistveno slabšem položaju, saj jim država razen sodne izvršbe in izterjave ne omogoča zalaganja neplačanih preživnin,« opozarjajo poslanci SDS, predlagatelji sprememb zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu. Njihov predlog bo danes v državnem zboru v drugi obravnavi.S spremembami zakona bi starostno mejo, kar zadeva upravičenost do nadomestila preživnine, prestavili na 26 let, dokler lahko traja preživninska obveznost. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad bi s spremembami zakona dobil tudi pravico do izterjave neplačanih preživnin od preživninskega zavezanca.Sklad je 15. septembra nadomestilo preživnine v skupni vrednosti dobrih 275 tisoč evrov izplačal 3141 otrokom, ki jim sicer pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci (v naši državi so to večinoma očetje) ne plačujejo ali pa to počnejo neredno. Na skladu pojasnjujejo, da lahko otrokov zakoniti zastopnik vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine v primeru, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedni plačal oziroma preživnino plačuje neredno. Sklad izplačana nadomestila skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov terja od preživninskih zavezancev in jih tako spodbuja k odgovornosti.Zmotno bi bilo trditi, da je brez preživnine v državi le 3141 otrok od 71.551, kolikor jih ima odločbo o preživnini. A podatkov o neplačnikih nima nihče, ne ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ne Furs, ne centri za socialno delo, ki pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev preživnino celo avtomatično upoštevajo kot dohodek. Da je nimajo na svojem računu, morajo skrbniki otrok dokazovati z vloženim predlogom za izvršbo. Na Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje so pojasnili, da je to za matere izjemno psihično naporno, problematični so tudi zapleteni pravni postopki.Neplačevanje preživnine, do katerega bi morali po prepričanju mnogih imeti v družbi ničelno toleranco, je kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo do treh let. Lani je policija zaradi neplačevanja preživnine obravnavala 176 kaznivih dejanj. Od leta 2014 do 2019 sta po podatkih statističnega urada zaporno kazen prestajala le dva neplačnika preživnine.