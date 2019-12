Država dobila grad Tabor brez evra kupnine

Obnovljeni hotel, ki se bo od zdaj imenoval Hotel Špica Laško, bodo predvidoma odprli sredi februarja. FOTO: Špela Kuralt/Delo



Na gradu ostaja Marko Pavčnik

Dvorana Tri lilije je od lani v lasti občine. FOTO: Špela Kuralt/Delo



Hotel Hum domačinu

Laško – Pivovarna Laško Union ni več lastnica dvorane Tri lilije, hotela Hum in gradu Tabor v Laškem. Čeprav so v ta kulturni spomenik vložili več milijonov nekdanjih nemških mark, zanj niso dobili ničesar. Grad je namreč letos prešel v last državne Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU) na podlagi zakona. DSU in občina bosta za grad, če se bo s tem strinjal občinski svet, sklenili zakupno pogodbo za 99 let.Zakupno pogodbo bodo prihodnji teden obravnavali laški občinski svetniki za zaprtimi vrati. Občina si je najprej želela brezplačen prenos lastništva gradu, vendar je DSU občino zavrnil. Potem so iskali rešitev v smeri zakupa, je dejal laški župan: »Naši pobudi se je pridružil tudi minister za kulturo in na DSU so ponudbo za prodajo, ki so jo imeli objavljeno, takoj umaknili. Bili so zelo korektni in pripravljeni, da poiščemo dolgoročno rešitev, ki bi bila najprimernejša, glede na to, da je grad tudi kulturni spomenik.«Pivovarna je bila kot lastnica gradu vpisana v zemljiško knjigo, tam je od letošnjega poletja DSU. Iz DSU pa so odgovorili, da gradu niso kupili: »DSU je postala lastnica gradu Tabor na podlagi določil zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvoje družbe. DSU za pridobitev gradu Tabor ni plačala nobene kupnine niti ni vračala nobenih preteklih vlaganj v grad, saj je grad na DSU prešel na podlagi zakona, ki tega ne predvideva.« Lastninska zakonodaja drugačnega razpleta ni omogočala, je dejal Zdolšek: »Pivovarna namreč gradu ni dala v lastninski program.«Grad Tabor je pivovarna celovito obnovila v letih 1984 in 1988. V zadnjih letih v njem deluje restavracija Pavus z znanim šefom. Pavčnik je dejal, da se za restavracijo ne bo nič drastičnega spremenilo: »S pivovarno ohranjamo dober odnos, oni ostajajo naš ekskluzivni dobavitelj piva. Veseli pa smo, da bo grad v zakupu občine, saj je dobro, da gre za nekoga, ki je iz lokalnega okolja.«Ker je kompleks gradu kulturni spomenik oziroma stavbna dediščina, ki ima poseben pomen in status, za katerega velja poseben režim upravljanja, je občina najprimernejši zakupnik, se strinjajo tudi v DSU: »Zakupnik bo tako na ustrezen način poskrbel za ohranjanje kulturne dediščine, zagotovil uporabo gradu širši lokalni skupnosti ter ga s prevzemom stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja, obnavljanja in upravljanja, ki zagotavlja rabo gradu skladno z njegovim namenom, tudi ustrezno ohranjal.«Preostale večje nepremičnine, ki niso povezane s proizvodnjo piva, je pivovarna prodala. Že leta 2012 sta hotel Savinja kupila občina in turistično društvo, letos je hotel Hum kupil domačin, ki ima picerijo Špica tik ob Savinji. Sadar je dejal, da bo hotel, ki ga intenzivno obnavlja in se bo od zdaj imenoval Hotel Špica Laško, najverjetneje odprl sredi februarja. V prostorih sedanje picerije na drugi strani ceste bodo uredili kavarno in slaščičarno.Dvorano Tri lilije je za 400.000 evrov lani kupila občina, je pojasnil Zdolšek: »Dvorano moramo sanirati in jo opremiti s klimo. Dvorana je nekakšno 'nujno zlo', zaradi katerega pa imamo v občini okoli 20.000 prenočitev na leto.«Čeprav se Pivovarna Laško Union na področju lastništva nepremičnin umika, v pivovarni pravijo, da ostajajo vpeti v lokalno skupnost, »sodelovanje pa se s številnimi dejavnostmi in podporo lokalnim projektom še krepi«. Laščani, vajeni močnejše vpetosti, kar pomeni predvsem več denarja, so pri opisovanju sodelovanja zdaj Heinekenove pivovarne z lokalnim okoljem bolj zadržani. Župan Zdolšek je opozoril na menjavo večine vodstva v pivovarni: »Tako smo spet bolj na začetku, čeprav je sodelovanje korektno. Veseli smo, da se proizvodnja tu povečuje, potem ko se je govorilo marsikaj. Manj je neposrednega sodelovanja, a se niso izključili, kar je dobro.«