»Država je podlegla zahtevam ulice«: Romi zahtevajo odstop metliške županje

V luči močno zaostrenih razmer v jugovzhodni Sloveniji, ki so sledile tragičnemu napadu v Novem mestu, so se v četrtek v Črnomlju zbrali predstavniki romske skupnosti. Med 60 in 70 zbranimi, pretežno iz Bele krajine, so poudarili, da ne gre za protest, temveč za miren shod, s katerim želijo izraziti globoko sožalje, solidarnost in podporo družini ter prijateljem pokojnega Aleša Šutarja.

Dogodek, ki ga je osumljen pripadnik romske skupnosti, je po pričevanjih mnogih sprožil val nestrpnosti. Zbrani romski predstavniki so dejanje enoglasno obsodili in ga globoko obžalovali, a so hkrati poslali jasno sporočilo proti posploševanju in kolektivni krivdi.

»Danes smo se zbrali, ker nam ni več vseeno, zbrali smo se, ker želimo, da se naš glas končno sliši, glas ljudi, ki so prezrti, pozabljeni in pogosto obsojeni samo zato, ker so Romi,« je v čustvenem nagovoru dejal Kevin Tudija, sicer sin romskega svetnika v Metliki.

Ob tem je spomnil na temeljni pomen svoje identitete: »Beseda Rom pomeni človek, Roma pa ljudje.« Dodal je, da ne želijo, da jih javnost sodi po dejanjih posameznikov.

Zaradi napete situacije in groženj, ki krožijo po družbenih omrežjih, je mnoge strah za varnost. »Tudi mi imamo otroke, ki hodijo v šolo in se tudi bojimo, kako bo v ponedeljek v šolah z našimi romskimi otroki,« je zaskrbljenost povzel črnomaljski romski svetnik Božo Rozman.

Poziv k iskanju vzrokov in ostre kritike politikov

Predsednik zveze za razvoj romske skupnosti v Črnomlju Zvonko Golobič je poudaril, da je skrajni čas, da se družba neha ukvarjati zgolj s posledicami in začne odpirati vprašanja o vzrokih.

»Ali kdo misli, da imajo Romi tovarne za proizvodnjo orožja v naseljih, da imajo obrate za proizvodnjo droge? Treba se je vprašati, od kje ta droga, od kje orožje?« je bil neposreden ob opozorilih o naraščajočem kriminalu. Ob tem je izpostavil, da so nasilje, objestništvo in vandalizem v porastu v celotni populaciji, ne le v romski.

Kevin Tudija je opozoril tudi na sistemsko zanemarjanje in izkoriščanje. »Ko pridejo volitve, župani pridejo v naselja ter obljubljajo pomoč in izboljšavo, ko se volitve končajo, smo pozabljeni,« je dejal. Po njegovem mnenju se že romskim otrokom daje vedeti, da so manj vredni, pristojnim institucijam pa se »ne da ukvarjati z mlajšo generacijo Romov, ker mislijo, da nimajo prihodnosti«.

Prisotni so bili izjemno kritični do ravnanja nekaterih lokalnih politikov. Golobič je sicer kot primer dobre prakse izpostavil sodelovanje v občini Črnomelj – »nimamo nobenih problemov, ampak to je rezultat sodelovanja, razumevanja in dojemanja naše občine in župana« – ter dolenjske kolege pozval, naj se posvetujejo s črnomaljskim.

So pa ostre besede letele na novomeškega župana Gregorja Macedonija in nekdanjo direktorico občinske uprave, danes poslanko Vido Čadonič Špelič. Očitajo jima, da je občina milijone evrov, ki so bili namenjeni integraciji in socializaciji romske skupnosti, porabila za zgolj »dekorativne dodelave« romskih naselij, medtem ko naj bi denar preusmerjala tudi v urejanje cest in neromskih naselij. »Ali bosta prevzela odgovornost?« so se vprašali.

Zahteva po odstopu metliške županje

Najbolj neposrednih kritik je bila deležna metliška županja Martina Legan Janžekovič. Metliški romski svetnik Marjan Tudija in Matjaž Hudorovac iz romskega naselja Rosalnice Boriha sta kategorično zanikala njene izjave na torkovi seji novomeškega občinskega sveta.

Županja je tam, kot so spomnili, trdila, da naj bi Romi grozili ljudem, ki so se odpravljali na shod, ki je sočasno potekal v Novem mestu.

Zaradi teh izjav, ki jih vidijo kot neposredno hujskanje ljudi proti Romom, zahtevajo njen takojšen odstop.

Kritike so letele tudi na krovno romsko organizacijo. Zbrani so bili ostri do Sveta romske skupnosti in njegovega predsednika Jožeka Horvata Muca. Očitajo mu, da ne zastopa interesov Romov z jugovzhoda države, zato zahtevajo tudi njegov odstop.

Vlado hkrati pozivajo, naj k iskanju rešitev in oblikovanju ukrepov vključi verodostojne predstavnike Romov iz tega dela države, ne pa »lažnih predstavnikov«.

Zvonko Golobič je ob tem pozval vse »vročekrvneže, da se situacija maksimalno umiri, da pustimo organom pregona, da se ta nesrečni dogodek temeljito razišče«. Opozoril je, da so »politične igrice, ko se politika igra s prihodnostjo ljudi, nesprejemljive«.

»Romska skupnost tako z začudenjem, strahom in zgroženostjo spremlja dejstvo, da je naša država podlegla zahtevam ulice, da nam ulica odreja norme, zakone in pravila. Mislim, da je to nesprejemljivo in mislim, da je to zelo nevarna igra,« je še izpostavil Golobič.

Čeprav so svoj odziv na dogajanje napovedali tudi predstavniki Romov iz Ribnice, so ga pozneje odpovedali. Je pa ribniški romski svetnik Amir Hudorovič v izjavi za STA izrazil globoko kritiko do napovedi zaostritve socialne zakonodaje. »Že tako nekateri Romi nimajo ničesar, pa še to jim želi država vzeti. To je nehumano,« je bil oster.