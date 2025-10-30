  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    »Država je podlegla zahtevam ulice«: Romi zahtevajo odstop metliške županje

    Romi obsodili dejanje in kolektivno krivdo ter zahtevali odstop metliške županje in Horvata Muca.
    V Črnomlju so se v četrtek zbrali predstavniki romske skupnosti. FOTO: Črt Piksi/Delo
    V Črnomlju so se v četrtek zbrali predstavniki romske skupnosti. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Ž. U., STA
    30. 10. 2025 | 17:50
    30. 10. 2025 | 18:24
    6:11
    V luči močno zaostrenih razmer v jugovzhodni Sloveniji, ki so sledile tragičnemu napadu v Novem mestu, so se v četrtek v Črnomlju zbrali predstavniki romske skupnosti. Med 60 in 70 zbranimi, pretežno iz Bele krajine, so poudarili, da ne gre za protest, temveč za miren shod, s katerim želijo izraziti globoko sožalje, solidarnost in podporo družini ter prijateljem pokojnega Aleša Šutarja.

    Dogodek, ki ga je osumljen pripadnik romske skupnosti, je po pričevanjih mnogih sprožil val nestrpnosti. Zbrani romski predstavniki so dejanje enoglasno obsodili in ga globoko obžalovali, a so hkrati poslali jasno sporočilo proti posploševanju in kolektivni krivdi.

    »Danes smo se zbrali, ker nam ni več vseeno, zbrali smo se, ker želimo, da se naš glas končno sliši, glas ljudi, ki so prezrti, pozabljeni in pogosto obsojeni samo zato, ker so Romi,« je v čustvenem nagovoru dejal Kevin Tudija, sicer sin romskega svetnika v Metliki.

    Zbrani romski predstavniki so dejanje enoglasno obsodili in ga globoko obžalovali. FOTO: Črt Piksi/Delo
    Zbrani romski predstavniki so dejanje enoglasno obsodili in ga globoko obžalovali. FOTO: Črt Piksi/Delo

    Ob tem je spomnil na temeljni pomen svoje identitete: »Beseda Rom pomeni človek, Roma pa ljudje.« Dodal je, da ne želijo, da jih javnost sodi po dejanjih posameznikov.

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Zaradi napete situacije in groženj, ki krožijo po družbenih omrežjih, je mnoge strah za varnost. »Tudi mi imamo otroke, ki hodijo v šolo in se tudi bojimo, kako bo v ponedeljek v šolah z našimi romskimi otroki,« je zaskrbljenost povzel črnomaljski romski svetnik Božo Rozman.

    Poziv k iskanju vzrokov in ostre kritike politikov

    Predsednik zveze za razvoj romske skupnosti v Črnomlju Zvonko Golobič je poudaril, da je skrajni čas, da se družba neha ukvarjati zgolj s posledicami in začne odpirati vprašanja o vzrokih.

    Romi kritični do politikov: »Ko se volitve končajo, smo pozabljeni« FOTO: Črt Piksi/Delo
    Romi kritični do politikov: »Ko se volitve končajo, smo pozabljeni« FOTO: Črt Piksi/Delo

    »Ali kdo misli, da imajo Romi tovarne za proizvodnjo orožja v naseljih, da imajo obrate za proizvodnjo droge? Treba se je vprašati, od kje ta droga, od kje orožje?« je bil neposreden ob opozorilih o naraščajočem kriminalu. Ob tem je izpostavil, da so nasilje, objestništvo in vandalizem v porastu v celotni populaciji, ne le v romski.

    Kevin Tudija je opozoril tudi na sistemsko zanemarjanje in izkoriščanje. »Ko pridejo volitve, župani pridejo v naselja ter obljubljajo pomoč in izboljšavo, ko se volitve končajo, smo pozabljeni,« je dejal. Po njegovem mnenju se že romskim otrokom daje vedeti, da so manj vredni, pristojnim institucijam pa se »ne da ukvarjati z mlajšo generacijo Romov, ker mislijo, da nimajo prihodnosti«.

    Milan Kučan o Romih: Ne pozabimo, nasilje nima narodnosti

    Prisotni so bili izjemno kritični do ravnanja nekaterih lokalnih politikov. Golobič je sicer kot primer dobre prakse izpostavil sodelovanje v občini Črnomelj – »nimamo nobenih problemov, ampak to je rezultat sodelovanja, razumevanja in dojemanja naše občine in župana« – ter dolenjske kolege pozval, naj se posvetujejo s črnomaljskim.

    S shodom želijo izraziti globoko sožalje družini pokojnega Aleša Šutarja. FOTO: Črt Piksi/Delo
    S shodom želijo izraziti globoko sožalje družini pokojnega Aleša Šutarja. FOTO: Črt Piksi/Delo

    So pa ostre besede letele na novomeškega župana Gregorja Macedonija in nekdanjo direktorico občinske uprave, danes poslanko Vido Čadonič Špelič. Očitajo jima, da je občina milijone evrov, ki so bili namenjeni integraciji in socializaciji romske skupnosti, porabila za zgolj »dekorativne dodelave« romskih naselij, medtem ko naj bi denar preusmerjala tudi v urejanje cest in neromskih naselij. »Ali bosta prevzela odgovornost?« so se vprašali.

    Zahteva po odstopu metliške županje

    Najbolj neposrednih kritik je bila deležna metliška županja Martina Legan Janžekovič. Metliški romski svetnik Marjan Tudija in Matjaž Hudorovac iz romskega naselja Rosalnice Boriha sta kategorično zanikala njene izjave na torkovi seji novomeškega občinskega sveta.

    Županja je tam, kot so spomnili, trdila, da naj bi Romi grozili ljudem, ki so se odpravljali na shod, ki je sočasno potekal v Novem mestu.

    Zaradi teh izjav, ki jih vidijo kot neposredno hujskanje ljudi proti Romom, zahtevajo njen takojšen odstop.

    »Ne sodite nas po dejanjih posameznikov,« so v en glas povedali predstavniki romske skupnosti. FOTO: Črt Piksi/Delo
    »Ne sodite nas po dejanjih posameznikov,« so v en glas povedali predstavniki romske skupnosti. FOTO: Črt Piksi/Delo

    Kritike so letele tudi na krovno romsko organizacijo. Zbrani so bili ostri do Sveta romske skupnosti in njegovega predsednika Jožeka Horvata Muca. Očitajo mu, da ne zastopa interesov Romov z jugovzhoda države, zato zahtevajo tudi njegov odstop.

    Vlado hkrati pozivajo, naj k iskanju rešitev in oblikovanju ukrepov vključi verodostojne predstavnike Romov iz tega dela države, ne pa »lažnih predstavnikov«.

    Država in Romi: veliko komisij in delovnih skupin, malo konkretnih rezultatov

    Zvonko Golobič je ob tem pozval vse »vročekrvneže, da se situacija maksimalno umiri, da pustimo organom pregona, da se ta nesrečni dogodek temeljito razišče«. Opozoril je, da so »politične igrice, ko se politika igra s prihodnostjo ljudi, nesprejemljive«.

    Županja Metlike naj bi trdila, da so Romi grozili ljudem, ki so se odpravljali na shod. Zaradi teh izjav, ki jih vidijo kot hujskanje, zahtevajo njen takojšen odstop.  FOTO: Črt Piksi/Delo
    Županja Metlike naj bi trdila, da so Romi grozili ljudem, ki so se odpravljali na shod. Zaradi teh izjav, ki jih vidijo kot hujskanje, zahtevajo njen takojšen odstop.  FOTO: Črt Piksi/Delo

    »Romska skupnost tako z začudenjem, strahom in zgroženostjo spremlja dejstvo, da je naša država podlegla zahtevam ulice, da nam ulica odreja norme, zakone in pravila. Mislim, da je to nesprejemljivo in mislim, da je to zelo nevarna igra,« je še izpostavil Golobič.

    Markeš o romski problematiki: V teh razmerah vzklijejo politike, ki ponavljajo vzorce iz tridesetih let v Nemčiji

    Čeprav so svoj odziv na dogajanje napovedali tudi predstavniki Romov iz Ribnice, so ga pozneje odpovedali. Je pa ribniški romski svetnik Amir Hudorovič v izjavi za STA izrazil globoko kritiko do napovedi zaostritve socialne zakonodaje. »Že tako nekateri Romi nimajo ničesar, pa še to jim želi država vzeti. To je nehumano,« je bil oster.

    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat policistov

    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Posebej pozivajo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste, ki so sicer le začasni obliž na pomanjkanje policistov.
    30. 10. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Legenda Manchester Uniteda o slovenskem napadalcu, ki se še ni privadil na igralni slog svoje nove ekipe.
    Matic Rupnik, Matic Rupnik 30. 10. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
