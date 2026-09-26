Država je še vedno bolj gluha od njenih gluhih prebivalcev

Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bo danes Slovenija prvič gostila Deaf Expo – I FEEL DEAF LOVE, dogodek, posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja. Ob mednarodnem tednu gluhih, ki letos poteka med 21. in 27. septembrom, je to osrednja priložnosti za ozaveščanje o življenju, jeziku, kulturi in dosežkih gluhih in naglušnih ter za povezovanje gluhe in slišeče skupnosti.

Celodnevno dogajanje bo združilo gluhe, naglušne, slišeče, društva, umetnike, kulturne ustvarjalce, športnike, organizacije, podjetja in širšo javnost. Obiskovalci bodo lahko spoznali bogat svet gluhe skupnosti, slovenski znakovni jezik, kulturne in umetniške projekte, športne dosežke, izobraževalne vsebine, tehnološke rešitve ter različne oblike podpore gluhim in naglušnim. Ves dan bodo potekale tudi predstavitve dejavnosti gluhih in naglušnih na stojnicah. Kljub pravici v ustavi država ne financira razvoja slovenskega znakovnega jezika. Tolmačenje je dobro urejeno v javnih ustanovah, slabše pa za osebne namene.