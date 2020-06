Država na mejo pošilja dodatnih tisoč policistov

Policija je danes začela poostren nadzor državne meje s Hrvaško, kamor je dodatno prerazporedila več kot tisoč policistov. V zadnjih dveh tednih namreč po besedah namestnika v. d. generalnega direktorja policijezaznavajo precejšnje povečanje migrantov na tako imenovani balkanski poti, posledično pa povečan pritisk na našo mejo.Nadzor, ki ga je odredil v. d. generalnega direktorja policije, bo potekal na območjih Policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Koper, ki so najbolj obremenjene, in sicer vse do petka. Z njim hočejo po besedah Senice migrantom in organizatorjem nezakonitih prehodov meje sporočiti, da se pot čez Slovenijo ne izplača. Pri nadzoru bo policija uporabila vsa tehnična sredstva, ki jih ima na razpolago, enako kot do zdaj ji bo pomagala tudi vojska.Po besedah Senice so na mejo poleg rednih patrulj dodatno prerazporedili posebno policijsko enoto iz vseh policijskih uprav, policiste konjenike, policiste vodnike službenih psov, specializirano enoto za nadzor državne meje in specialno enoto policije. Dodatno so vpoklicali tudi večje število pomožnih policistov.Zaradi sproščanja ukrepov ob popuščanju epidemije se je po besedah Senice predvsem v zadnjih 14 dneh na balkanski poti pojavilo večje število migrantov. Grčija je namreč ob začetku leta z otokov na celino premestila več tisoč migrantov, Srbija ter Bosna in Hercegovina pa sta v svojih nastanitvenih migrantskih centrih odpravili omejeno gibanje. »To je povzročilo dodaten pritisk migrantov in jih spodbudilo, da potujejo naprej proti Sloveniji,« je dejal.Tako so po besedah Senice v zadnjih dneh prijeli več večjih skupin migrantov, ki so poskušali vstopiti v Slovenijo in nadaljevati pot proti Italiji. V zadnjih dveh tednih jih, denimo, na meji zaznajo več kot 220 na teden, je dejal v izjavi za javnost v Dolu ob reki Kolpi.