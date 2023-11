Država naj pomaga pri reševanju spora na Bližnjem vzhodu

Ob 79-obletnici tragične smrti komandanta slovenske partizanske vojske Franca Rozmana Staneta, je danes pri njegovem spomeniku na Lokvah pri Črnomlju potekala spominska slovesnost. Več kakor petsto zbranim je spregovorila državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo, podpredsednica slovenske borčevske organizacije in nekdanja obrambna ministrica Andreja Katič. Po njenem prepričanju brez NOB Slovenci ne bi mogli uresničiti večstoletnih sanj o svoji državi, v kateri smo zdaj sami odgovorni za svojo prihodnost.

Venec k spomeniku Francu Rozmanu Stanetu je v imenu slovenske borčevske organizacije položil njihovo predsednik Marijan Križman. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Franc Rozman Stane je bil kmalu po smrti razglašen za narodnega heroja. Velja za eno najpomembnejših vojaških osebnosti iz časov NOB. Posvečena mu je znana partizanska pesem Komandant Stane, po njem se imenujejo ulice, ceste in osnovne šole, med njimi tudi osnovna šola v Dragatušu v Beli krajini. O tem, kaj se je zgodilo 7. novembra leta 1944, ko se je Rozman smrtno ponesrečil ob preizkušanju novega minometa, še danes kroži več različic. Nekateri menijo, da je šlo zgolj za neprevidnost, drugi, da je šlo za sabotažo, tretji pa celo, da je komandanta ubil Arso Jovanović, ki ga je vrhovni poveljnik jugoslovanskih partizanov Josip Broz Tito poslal iz svojega štaba v pomoč slovenskemu glavnemu štabu NOV.

Med verzijami o njegovi smrti je bilo slišati tudi, da mu je bila pri preizkušanju minometa podtaknjena »pokvarjena« mina, da bi se znebili odločnega zagovornika slovenske vojske, ki je poveljeval v slovenščini in takšno poveljevanje hotel ohraniti tudi v svobodi. Toda nekdanji partizan Lado Ambrožič Novljan, ki je bil tudi sam ranjen pri preizkušanju minometov, je nekoč zapisal, da nič od tega ne drži. Prvi dve mini sta točno zadeli cilj, ob tretji pa je nastala silovita eksplozija. Odpovedala je varnostna naprava, ki se je očitno poškodovala ob padcu iz letala.

Slovesnosti na Lokvah so se udeležili tudi pripadniki spominske partizanske enote Franc Rozman Stane. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Dva partizana sta bila takoj mrtva. Novljana, Franca Rozmana Staneta in Antona Žnidariča pa so odpeljali v partizansko bolnišnico Kanižarico. Preživel je le Novljan, ki pa se je tudi dolgo boril za življenje. Franc Rozman Stane je bil od začetka upora v bojnih vrstah, ves čas z vojsko, v najtežjih razmerah tudi na Štajerskem. To ga je naredilo za komandanta in s tem si je pridobil spoštovanje soborcev, imel je tudi izkušnje iz španske državljanske vojne, je prepričan zgodovinar dr. Božo Repe. Mož po rodu iz Spodnjih Pirnič pri Medvodah je že v času svojega življenja postal legenda.

Umik vrednot na obrobje družbe

Po prepričanju slavnostne govornice Andreje Katič smo na junake, ki so za svobodo dali svoja mlada življenja, dolžni ohranjati spomin. »Zato ne bomo dopustili laži, blatenja in sprenevedanja o naši zgodovini. Spominjali se bomo junaških dogodkov, ko smo se postavili na pravo stran v boju proti fašizmu in nacizmu. In ohranjali bomo spomin v zavedanju, da vojna prinaša le gorje za vse udeležene in da se ne sme nikoli več ponoviti,« je opozorila Katičeva.

Z Lokev je bilo slišati pozive k miru na Bližnjem vzhodu. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Dotaknila se je tudi vojne na Bližnjem vzhodu in obsodila brezobziren napad palestinske organizacije Hamas na civilno prebivalstvo, kakor tudi povračilne ukrepe Izraela, saj tudi v tem primeru trpijo otroci in nedolžno prebivalstvo v okupirani Gazi. Opozorila je, da ni mogoče spregledati vzrokov in okoliščin za sedanjo zaostritev konflikta. V imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB je pozvala sprte strani in vse vključene velesile, da takoj zaustavijo oborožen spopad in vse oblike sovražnosti ter nasilja nad civilnim prebivalstvom, vključno z izpustitvijo nedolžnih talcev. »Vse sprte strani pozivamo, da takoj prenehajo s kršenjem mednarodnega humanitarnega prava in konflikte rešujejo z diplomatskimi pogovori.

Tudi od naše države pričakujemo, da bo nasprotovala zločinom proti človeštvu na Bližnjem vzhodu ter s svojim znanjem in izkušnjami pripomogla k mirni rešitvi konflikta.« Po njenem prepričanju smo dovolili, da se vrednote, kot so svoboda, demokracija in enakost umikajo na obrobje družbe, ker da je zdaj v življenju najpomembnejši individualizem, nebrzdano potrošništvo in lasten uspeh, četudi na plečih drugega.

Spoštovanje do komandanta slovenske partizanske vojske je izkazala častna enota Slovenske vojske in številni praproščaki. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Če od svojih voditeljev vsak dan odločno ne zahtevamo izvrševanje vseh njim zaupanih odločitev ob upoštevanju teh vrednot, menim, da tudi mi nosimo svoj del odgovornosti za trpljenje v današnjem času,« je prepričana Katičeva, ki je nedavni poziv vodje največje opozicijske stranke (Janeza Janše op. p.) k oboroževanju prebivalstva komentirala kot »nesprejemljivega«. Slovesnosti na Lokvah so se udeležila občinska vodstva semiške, metliške in črnomaljske občine, predsednik borčevske organizacije Marijan Križman, častni črnomaljski občan Jože Strmec in med drugim tudi častna enota Slovenske vojske ter člani na novo ustanovljene spominske partizanske enote Franc Rozman Stane.