FOTO:»Država ne bo vzdržala na prostovoljni pogon.«

Selitev v rdečo cono je za starejšega človeka popolno razčlovečenje in že radio v njej je najlepše darilo.

Postaviti direktorja dóma v položaj, v kakršnem še ni bil in pričakovati optimalno, je, kot bi sam zamenjal vodovodno cev.

Sistemi v naši državi večidel temeljijo na prostovoljstvu. A ko se težava razbohoti, ne gre brez profesionalcev.

Marko Funkl, župan občine Hrastnik. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Hrastnik – Epidemiološka slika se je v Hrastniku, zadnjem večjem žarišču covida-19 v naši državi, tako izboljšala, da bodo, napoveduje hrastniški župan, začeli rahljati omejitvene ukrepe. Od 111 v ponedeljek odvzetih brisov v Domu starejših Hrastnik - 37 med oskrbovanci in 74 med zaposlenimi – so okužbe odkrili še pri treh oskrbovancih. Vseh okuženih stanovalcev do danes je bilo 48, med delavci enajst. V bolnišnični oskrbi so štirje stanovalci, štirje so doslej umrli.Delavki sta bili na isti zabavi, 5. julija, nato sta še dva dni hodili v službo. V tem času je okužba našla pot tudi do stanovalcev. Nečloveško je govoriti, kdo je prinesel okužbo. To se lahko zgodi vsakomur. S covidom-19 bomo morali živeti še naslednje mesece. S psihološkega vidika se je s korono lažje spopadati zdaj, saj nismo več prestrašeni kot v prvem valu. Z organizacijskega vidika pa je zdaj težje. Prej so bili covid računi, bili so dodatki in ni bilo dopustov. Znotraj zaprtega sistema se je dalo delavce tudi prerazporejati, kar zdaj ni mogoče, in najbolj izpostavljene se je dalo tudi nagraditi, za kar država zaenkrat nima jasne rešitve. V prvem valu je najbrž kdo tudi neupravičeno dobil kak dodatek, delavke v domovih, ki so v skafandru tudi po več kot osem ur na dan, bi ga zdaj krvavo zaslužile, a je težava ... Ne predstavljam si, da jih država ne bo nagradila.Domovi so v pristojnosti ministrstva za delo. Hrastničani smo jih v preteklosti že opozarjali, da je naš Dom neprimeren. Doslej nam še nobena vlada ni prisluhnila. Nekateri poslanci to zdaj jemljejo kot izhodišče za svoje politično pozicioniranje. A doslej za ta Dom še nihče od ministrov ni naredil prav veliko. Tisti, ki bo prvi, bo upravičeno pozitivno izpostavljen, pri čemer je prav vseeno, iz katere vlade prihaja. Težava je, da domovi nimajo covid računov za kritje dodatnih ukrepov. Kajti ko epidemija enkrat vstopi vanje, zahteva ogromno dodatnih ukrepov: od enormnega povečanja uporabe zaščitne opreme do več kadrov za rdeče cone.Domovi za vsako od con potrebujejo vsaj četrtino dodatne delovne sile in dodatno opremo. Presenetili so me delavci, ki so prišli pomagat v naš Dom in ugotavljali, kako žalostno je, da v rdeči coni stanovalci nimajo niti radia. Ko se človek trudi zagotavljati osnovno opremo, o radiu, denimo, ne razmišlja. Radio, s katerim smo potem v rdečo cono zanesli malo življenja, smo v dar dobili od občanke. To so malenkosti, ki si jih ljudje ne predstavljajo. Kot tudi ne, kaj za starejšega človeka, naj bo zdrav ali bolan, pomeni selitev iz ene sobe v drugo. Sploh pa ne v rdečo cono, kjer imaš naenkrat petnajst ljudi v vrsti in – popolno razčlovečenje.Domovi naj bi se v celoti financirali z dejavnostjo. Dom v Hrastniku nima najboljših infrastrukturnih pogojev in ne zagotavlja standardov, ki veljajo za namestitve v tovrstnih zavodih. Če sta drugje največ dva v skupni sobi, so pri nas tudi štirje. Očitki, da nismo zajezili širjenja virusa, niso na mestu. Ko je zbolel en človek v taki sobi, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo tudi drugi trije … Zagotavljati varnost in kvaliteto bivanja kot drugje, v Hrastniku preprosto ni mogoče. Zato tudi cena ne more biti višja. S tem pa postane vprašljiva dolgoročna likvidnost doma. Zaposlene je treba plačati, treba je vzdrževati kuhinjo, administracijo, dom ponuja pomoč na domu, hrano …Sistem je velik: sprejme lahko do 130 stanovalcev, zaposluje pa okrog 70 ljudi. In če se v taki situaciji enormno poveča poraba zaščitne opreme, če je treba tudi dodatne delavce plačati z istega računa, je izid znan … Država bi morala jasno postaviti pravila in reči: v primeru epidemije v domu imate na voljo brezplačna zaščitna sredstva in dodatne kadre, na voljo imate tudi vso strokovno ter tehnično podporo in na voljo imate opremo ... Če že ne damo teh ljudi v bolnišnice, naj imajo v domovih na voljo vse, kar potrebujejo.Težko ocenim, koliko manj okužb bi imeli, če bi se država odzvala takoj. Gotovo pa bi bilo lažje kateremu koli domu v državi, da v primeru epidemije država takoj pošlje nekoga na pomoč, ki že ima izkušnje s covidom. Ali naj bo to kroženje strokovnih kadrov znotraj domov ali ekipa z ministrstva, je vprašanje za stroko. Toda postaviti nekega direktorja dóma v položaj, v kakršnem še ni bil in pričakovati, da bo vse naredil optimalno, je tako, kot sam zamenjati vodovodno cev domá …Tega si želim. Finančna sredstva za dodatne kadre naj bi zdaj menda zagotovili. A menim, da tako, kot je bilo zamišljeno, ne bo šlo: da kadre zaposlijo za določen čas. Treba je proučiti, ali naj po domovih, ki so v lasti države, kroži določena strokovna skupina in treba je doreči, kako urediti sodelovanje z bolnišnicami, ki so razpete med dve ministrstvi (za delo in za zdravje, o. p.). Če bolnišnica že ne more pomagati s covid oddelkom, lahko vsaj s kadri. Ena velikih napak ministrstva je, da se je prepozno odzvalo z dodatnimi kadri. V stroko se ne želim spuščati. A ko smo govorili o možnostih mobilnih nastanitev, se je izkazalo, da so težava spet kadri. Pri njih se začnejo in končajo vse zadeve v naših bolnišnicah, domovih in negovalnih bolnišnicah. Govoriti, kaj bi bilo boljše, je nesmiselno, preden ne rešimo vprašanja kadrov.Ko smo izvedeli za okužbo v domu, je bilo med občani osem okuženih. Takoj smo uvedli ukrepe, ki so veljali že v času epidemije in so v pristojnosti občine: prepovedali smo kurjenje v naravi, s čimer smo zaščitili gasilce. Eden od njih je imel okuženo mamo in nismo si mogli privoščiti, da bi okužil še druge. Prepovedali smo uporabo otroških igral in športnih igrišč za skupinske športe. Za izposojo knjig so se morali ljudje v knjižnici naročiti in dvigniti knjige pri okencu. Mladinski center je zaprl notranje dejavnosti, uvedli smo razkuževanje v blokih, kjer smo odkrili drugo žarišče covida in na vrata smo namestili odpirala, da so jih lahko odpirali z nogo. Nekoliko smo prilagodili tudi režim na občini, upravni enoti, v vrtcih in zdravstvenem domu. In intenzivno smo obveščali ljudi o situaciji ... Ker se vsi niso strogo držali karantenskih odločb, smo po posvetu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in zdravstveno inšpekcijo poostrili nadzor nad njimi. V gostinskih lokalih je bilo zato manj pestro, a menim, da je bilo vredno in da bomo imeli bolj miren avgust.Zrahljali bomo tudi ukrepe: odprli bomo igrišča, igrala, knjižnico, Mladinski center, počasi bomo opustili tudi razkuževanje stanovanjskih blokov.O tem v občinski upravi nismo razmišljali. Imeli smo izdelan načrt, kaj z vrtcem, če bo treba. V vrtcu smo imeli nekaj okužb ljudi, ki pa niso bili v stiku z otroki. Ker imamo tri enote, bi pouk organizirali na nadomestni lokaciji s kadrom, ki je bil v rezervi – na dopustih …Pretesna so že od leta 1994 … Huje se mi zdi, da Dom ni imel niti ene rezervne postelje. S pomočjo treh največjih domačih podjetij smo v treh dneh zagotovili tri nove. Če bi želeli v Domu zagotavljati standarde, ki veljajo za nove domove, bi v obstoječem objektu lahko bivalo med 65 in 70 ljudi. S toliko osebja, kot ga je treba zagotavljati, in s tako malo posteljami, dom finančno ni vzdržen.Na prostovoljstvu sicer temelji velik del sistemov v naši državi: Civilna zaščita, gasilci, Rdeči križ … Manjša žarišča lahko rešujemo s prostovoljci. Ko pa se težava razbohoti, ni mogoče brez profesionalnega kadra. Tudi država ne bo vzdržala na prostovoljni pogon.Da je naš Dom eden slabših, sta vladni koordinatorici v poročilo zapisali že v prvem valu epidemije. Občina je že v času prejšnje vlade novelirala projektno dokumentacijo za nov objekt na Leši, pridobila vsa potrebna zemljišča in tudi v občinskem prostorskem načrtu imamo to območje pripravljeno za dom starejših. Na ministrstvu morajo papirje le v roke vzeti, zagotoviti denar in nam prižgati zeleno luč …Kar nekaj spornih izjav je bilo, iz katerih smo bili izključeni. Po prvi bi morali Dom že pred leti zapreti, po drugi nismo poznali protokola, po tretji bi morali Hrastnik izolirati. Takrat sem ministroma za zdravje in za delo sporočil, da bi želel, da nas po skoraj dveh tednih epidemije končno obiščeta. Prišla sta oba in tudi NIJZ nam je sporočil, da uradnih pogovorov o izolaciji kraja ni bilo, da to ni realna opcija. Če pa bi se o čem tako drastičnem odločali, bodo vključili tudi lokalno skupnost. Strinjali smo se, da je treba v takih razmerah zadeve tudi zaradi stanovalcev pomiriti. Politizirati v kriznih časih je dovoljeno le tistim, ki imajo časa na pretek. Ministri in direktorji domov pa morajo biti predvsem operativni.