Država pokleknila pred črnograditeljem

V Godiču je investitor zgradil turistično naselje brez vseh potrebnih dovoljenj. Foto Bojan Rajšek

Matjaž Zorman, direktor družbe Palmieri Foto Bojan Rajšek

Kamnik, Godič – Družbi Palmieri, ki je lastnica nelegalnega turističnega naselja v Godiču, je uspela misija nemogoče, saj je gradbeni inšpektor ministrstva za okolje in prostorizdal sklep, s katerim je odložil rušenje kozolca, v katerem se brez vsakršnih dovoljenj za povrh izvaja tudi gostinska dejavnost.Inšpektorat se je za sklep o odložitvi rušenja za največ pet let, katerega pritožba ne zadrži njegove izvršitve, odločil na podlagi pritožbe pravnega zastopnika družbe Palmieri na odločbo o rušenju, ki je postala izvršljiva prejšnji mesec.Zakon o graditvi objektov med drugim namreč določa, da se odloži izvršba inšpekcijske odločbe, če zavezanec (črnograditelj, op. p.) izkaže, da je dal pobudo za spremembo prostorskega akta, ki jo je kamniška občina že vključila v postopek sprememb prostorskega akta ali se je pisno opredelila, da jo bo upoštevala pri naslednjih spremembah. Lastnik Eko resortaje tako pobudo na občino vložil v roku, torej do 26. februarja lani.»Državi in občini Kamnik bo resort služil kot referenčna turistična destinacija, ki bogati slovensko turistično ponudbo in hkrati prispeva v državni in občinski proračun, gostom pa omogoča miren in sproščujoč oddih v objemu narave,« je izrazil zadovoljstvo Zorman.