Država prvič v sproščanje rezerv naftnih derivatov

Država bo za boljšo oskrbo bencinskih servisov ob povečanem povpraševanju postopoma sproščala države rezerve naftnih derivatov, je danes napovedal minister, pristojen za energetiko, Bojan Kumer.
»Zaradi povečanega povpraševanja bomo v prihodnjih dneh domačo oskrbo z naftnimi derivati razbremenili z zagotavljanjem dodatnih zalog iz obveznih rezerv (...) in s tem zagotavljali tudi logistično podporo za oskrbovanje bencinskih servisov,« je v izjavi za medije danes v Ljubljani dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.
Ob nižjih cenah goriv kot v sosednjih državah je povečano povpraševanje po gorivih predvsem na obmejnih bencinskih servisih.
Z ministrstvom za gospodarstvo, ki je pristojno za blagovne rezerve, in z distributerji goriv se bodo v prihodnjih dneh še usklajevali, bo pa predvidoma do ponedeljka opredeljeno kratkoročno in srednjeročno ukrepanje v primeru različnih scenarijev, je povedal Kumer.
