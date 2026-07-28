Država si je premislila, vdova vendarle ne bo ob dediščino

Varuh človekovih pravic je dosegel spremembo odločitve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v primeru vdove, ki prejema nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Republika Slovenija se je odpovedala pravici do omejitve dedovanja, pobudnici pa ni bilo treba vračati socialnih prejemkov, ki jih je prejemal njen pokojni mož.

Država ima namreč pravico do omejitve dedovanja v primeru, če je oseba, katere premoženja je predmet dedovanja, prejemala denarno socialno pomoč ali druge oblike javne socialne varstvene pomoči. Dedovanje lahko omeji do višine pomoči, ki jo je pokojni lastnik premoženja prejel.

Vdova se je na varuha obrnila po tem, ko je država prijavila terjatev iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter predlagala omejitev dedovanja. Čeprav je pobudnica že od leta 1985 prejemnica nadomestila za invalidnost, ki predstavlja njen edini vir preživljanja, je bila njena prošnja za odpoved pravice do omejitve dedovanja sprva zavrnjena z obrazložitvijo, da ne prejema socialnovarstvenih transferjev, ki bi izkazovali potrebo po pomoči države.

Varuh je opozoril, da je takšno stališče v nasprotju z namenom zakona in ustaljeno sodno prakso. Nadomestilo za invalidnost je socialni transfer, namenjen zagotavljanju minimalne socialne varnosti oseb, ki zaradi invalidnosti niso zmožne same zagotavljati sredstev za preživljanje.

Po posredovanju varuha je ministrstvo primer ponovno proučilo in spremenilo svoje stališče. Ugotovilo je, da nadomestilo za invalidnost pomeni socialni transfer, ki dokazuje potrebo po pomoči države. Slovenija se je zato v tem primeru odpovedala pravici do omejitve dedovanja.

Zaradi pravočasne spremembe odločitve ministrstva vdova ni utrpela škode. Varuh pričakuje tudi, da bo nova razlaga prispevala k enotni in zakoniti praksi tudi v drugih postopkih, v katerih se odloča o odpovedi pravici do omejitve dedovanja. To bo okrepilo pravno varnost in zagotovilo enakopravnejšo obravnavo oseb z oviranostmi, ki prejemajo nadomestilo za invalidnost kot obliko socialne varnosti, so sporočili iz urada Varuha za človekove pravice.