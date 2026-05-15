Država ureja skrbništvo nad podzemnimi jamami; kakšna bo usoda Postojnske jame?

Slovenija ima veliko naravnih lepot, ki štejejo za vrednote državnega pomena, med njimi so tudi številne podzemne jame. Njihovo upravljanje je bilo doslej večinoma prepuščeno lastnikom, društvom ali lokalnim skupnostim, zdaj pa se je država odločila, da v skladu z zakonom o varstvu podzemnih jam to uredi, prav tako bo namenila tudi denar za obnovo njihove infrastrukture. Kaj bo s koncesijo za našo turistično najbolj obiskano jamo v Postojni, še ni znano.

Slovenija ima glede na svojo velikost največje število jam na svetu, navaja statistični urad. Po najnovejših javno dostopnih podatkih za leto 2025 jih je registriranih približno 15.844. Po omenjenem zakonu veljajo za naravne vrednote državnega pomena in so v lasti države; lahko so zaprte ali odprte. Za slednje zakon predvideva, da bi imele formalnega koncesionarja ali skrbnika, kar doslej ni bilo urejeno, zdaj pa se to spreminja.