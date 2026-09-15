Država vse slabše napisanih zakonov

Predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je včeraj zaposloval tako vlado na dopisni seji kot opozicijo, ki se zavzema za reden zakonski postopek in obravnavo. Vladajoča koalicija zakon sprejema po nujnem postopku, hitenje pa se je zataknilo pri 39 amandmajih, ki jih je še pred včerajšnjo sejo pristojnega odbora za pravosodje na svoj zakon za protikorupcijski boj vložila vlada.

Minule dni in tedne je bilo ogromno kritik in tudi opozoril; od medsebojno vsebinsko neusklajenih členov, ki jih je izpostavilo vrhovno sodišče, do nedodelanosti, ki lahko povzroči, da se v istovrstnih kazenskih zadevah postopki vodijo po različnih procesnih določbah. To je nesprejemljivo, so opozorili z vrhovnega državnega tožilstva (VDT).

Prav z VDT so imeli ogromno pripomb, saj so predlagane spremembe opisali kot slabljenje avtonomije tožilstva. Podobno kot je aktualna vlada odpravila uradniški svet, zdaj zmanjšuje tudi pomen državnotožilskega sveta: tudi po dodatnih 39 aneksih minister pri pripravi predloga za imenovanje tožilca ni več vezan na mnenje oziroma oceno državnotožilskega sveta. Ta sprememba zakona o državnem tožilstvu pa posega v imenovanje vseh državnih tožilcev, svarijo z VDT.

Vlada zatrjuje, da je z amandmaji »v največji možni meri« upoštevala pripombe vrhovnega sodišča in VDT. Ni pa pojasnila, zakaj vztraja pri nujnem postopku sprejetja zakona, ki ga je vlada po pompoznih predvolilnih napovedih sestavila površno ter brez globljega razmisleka o njegovih posledicah. Zakaj v zakon niso vključili pregona zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, vedo le oni.

Prejšnji teden je Resnica kar sama umaknila svoj slabo napisan zakon o testiranju poslancev na droge. Ta teden smo dobili 39 amandmajev na zakonski predlog, ob katerem stroka tarna, da je politika ne vključi v obravnavo. Zakoni lahko imajo všečne naslove oziroma cilje – a kaj, ko so ideje všečne le tako dolgo, dokler zakona ne začnejo secirati sodniki, tožilci, odvetniki in druga juristična stroka. Zakoni, usklajeni s stroko, ne vzbujajo toliko dilem in strahov. Toda modrost, da se zakoni pišejo počasi, preudarno in s tresočo roko, za politično oblast v Sloveniji očitno ne velja več.