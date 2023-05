Država želi urediti območje izolske ladjedelnice

V nadaljevanju preberite:

Načrti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) iz časa, ko jo je vodil Franci Matoz, se nadaljujejo. Prenos nepremičnin Ladjedelnice Izola na državo se izvaja, so potrdili na Slovenskem državnem holdingu (SDH), h kateremu so konec lanskega leta pripojili DUTB. Na ministrstvu za obrambo bodo pripravili idejno zasnovo za ureditev območja. V Občini Izola so ta del obale namenili za turistično dejavnost.

Kaj pravi sklep izolskega občinskega sveta v zvezi z območjem nekdanje ladjedelnice? Kakšne načrte imajo tam ministrstva za obrambo in notranje zadeve ter uprava za pomorstvo? Kako bodo uskladili različne interese?