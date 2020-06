Državljani Avstrije lahko brez omejitev vstopajo v Slovenijo

7.00 Odprje meja

7.00 O mejah tudi ministri

7.00 Aplikacije za sledenje okuženih

Državljani Avstrije lahko od danes vstopajo v Slovenijo brez omejitev. Vlada je odločitev o tem sprejela v četrtek, ko je Avstrija odpravila zdravstveni nadzor na mejah z vsemi sosednjimi državami razen z Italijo Na seznamu držav, iz katerih je v Slovenijo mogoče vstopati brez omejitev, sta poleg Avstrije še Hrvaška in Madžarska.Za državljane ostalih držav je po vstopu v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena po vstopu v Slovenijo razen v primeru 17 izjem. Te med drugim veljajo za tiste, ki imajo v Sloveniji rezervirane nočitve, lastnike nepremičnin v Sloveniji in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov. Izjeme so tudi delovni migranti, imetniki diplomatskih potnih listov in tisti, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Govorec vlade za covid-19je v četrtek povedal, da vlada na podlagi epidemioloških podatkov preučuje možnost, da bi na seznam vključili države iz bližnje soseščine v jugovzhodni Evropi, pa tudi nekatere druge. O uvrstitvi Italije na seznam bo vlada odločila na podlagi epidemioloških podatkov, je dejal Kacin in dodal, da so ti v nekaterih predelih sosednje države že zelo vzpodbudni, še zlasti v deželah Furlaniji-Julijski krajini in Benečiji.Notranji ministri EU bodo danes na videokonferenci razpravljali o postopnem odpravljanju omejitev na notranjih in zunanjih mejah, uvedenih zaradi pandemije novega koronavirusa. V Bruslju pozivajo k usklajenosti in medsebojnemu obveščanju, zlasti med sosedami. Članice, ki sicer že odpravljajo omejitve na mejah, bodo govorile o tem, kako zagotoviti usklajeno, nediskriminacijsko in sorazmerno opuščanje ukrepov. Izmenjale naj bi časovne načrte za odpravo omejitev na notranjih mejah. Prav tako bodo razpravljale o omejitvah na zunanji meji, ki naj bi po predlogu Evropske komisije za zdaj veljale do sredine meseca. Pogovorile se bodo o možnosti podaljšanja ukrepa in o merilih, ki naj veljajo po njegovi odpravi. V Evropski komisiji ukrepov posameznih držav nočejo komentirati.Ministri EU za telekomunikacije bodo danes na videokonferenci preučili napredek pri uvajanju aplikacij za sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom, ki jih v Bruslju navajajo kot ključno orodje za preprečitev širjenja virusa ob opuščanju omejitev zaradi pandemije. A članice so za zdaj v glavnem zadržane.Evropska komisija bo na zasedanju, ki se ga bo predvidoma udeležil tudi slovenski minister za javno upravo, poročala o razvoju aplikacij za sledenje. V komisiji poudarjajo, da ne razvijajo vseevropske aplikacije, temveč podpirajo članice EU pri razvoju vseevropskega pristopa, ki temelji na skupnem naboru orodij in meril, opredeljenih sredi aprila, ter na skupnih smernicah za povezljivost aplikacij, sprejetih sredi maja. Uporaba aplikacij mora biti prostovoljna in časovno omejena na čas trajanja pandemije. Temeljiti mora na anonimiziranih podatkih. Uporabljala naj bi se tehnologija bluetooth, ki ne omogoča sledenja lokacij posameznikov.Na slovenskem ministrstvu za zdravje so sicer minuli teden pojasnili, da epidemiologi zagotavljajo, da bodo tudi brez aplikacije lahko sledili pozitivnim primerom, zato je v tem trenutku vprašanje, ali bi bila uvedba aplikacije sploh smiselna.