Državljani brez omejitev pri prehodu meje med Slovenijo in Italijo

Ključni poudarki:

Danes se začenja kopalna sezona. Prepisana razdalja med obiskovalci plaž je 1,5 m, med kopalci pa dva metra.

Državljani Slovenije in Italije lahko mejo ponovno prehajajo izven kontrolnih točk.

7.50 V Pekingu se nadaljuje množično testiranje

7.20 Dovoljeno zbiranje do 500 ljudi, tribune ne bodo več prazne

7.45 Kopalna sezona: Na kopnem 1,5 metra razdalje, med plavalci dva

Število gostov na kopališčih bo omejeno. FOTO: Dejan Javornik

6.30 Državljani Slovenije in Italije prek meje tudi izven kontrolnih točk

Potem ko so minuli teden na pekinški tržnici s hrano Xinfadi potrdili pojav novega koronavirusa, so včeraj v kitajski prestolnici znova zabeležili višje število okuženih z novim koronavirusom – enako kot dan prej so tudi 14. junija potrdili 36 novih okužb, kar je največ na novo potrjenih dnevnih primerov od letošnjega marca. Tržnica Xinfadi, po navedbah tiskovne agencije Reuters gre njeno velikost enačiti s 160 nogometnimi igrišči, prav tako je več kot 20-krat večja od tržnice v Wuhanu, od koder se je novi koronavirus razširil po svetu, ostaja zaprta. Nadaljujejo z množičnim testiranjem oseb, ki živijo v okolici tržnice, ter z identifikacijo tistih, ki so tržnico obiskali, in njihovih kontaktov.Z današnjim dnem se število oseb, ki se lahko zberejo na javnem kraju, z 200 dviguje na 500. Športne dogodke bodo lahko v živo ponovno spremljali gledalci, a je med 500 oseb, ki bodo smele prisostvovati športni prireditvi, treba šteti tudi športnike, delegate, predstavnike medijev, varnostnike in drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi dogodka. STAV Sloveniji se danes začenja kopalna sezona, ki jo bo zaznamovalo predvsem zagotavljanje medosebne razdalje (meter in pol na kopnem in dva metra v vodi), razkuževanje opreme in omejitev števila gostov na kopališčih. Predvideno število kopalcev in dovoljeno število obiskovalcev mora upravljavec kopališča prilagoditi za doseganje varnostne razdalje med obiskovalci in kopalci v vodi.Na bazenih je poleg zaščitnih mask, kjer ni mogoče upoštevati ustrezne medosebne razdalje in v zaprtih prostorih, kot so sanitarije, za obiskovalce obvezno tudi razkuževanje rok, in sicer ob vstopu in izstopu v sanitarne prostore, garderobe, pred uporabo tušev, skladno s priporočili pa tudi ob obisku barov in restavracij. STAPotem ko je Slovenija v soboto odpravila omejitve na meji z italijansko deželo Furlanija–Julijska krajina, jih danes odpravlja še s preostalo Italijo. Državljani Slovenije in Italije lahko mejo med državama prehajajo izven kontrolnih točk, ostalim pa so za prehajanje te meje na voljo štiri: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Od danes so odprti tudi vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško.Na seznamu varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez 14-dnevne karantene, je od danes 19 držav. Poleg Italije je na seznamu po novem še Črna gora.Številne meje se odpirajo tudi drugod po Evropski uniji. Omejitve za 29 držav, katerih državljanom in stalnim prebivalcem ob prihodu ne bo treba v karanteno, je odpravila Grčija (na seznamu je tudi Slovenija). Odpravo vseh omejitev pri vstopu v državo za večino članic EU, vključno s Slovenijo, so za danes napovedale tudi Češka, Švica, Belgija in Francija. STA