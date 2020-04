FOTO:Državljani doma, predsednik Pahor po obiskih

»Obisk predsednika ljudem veliko pomeni«

Predsednik republike Borut Pahor je v Postojni obiskal tudi čistilnico Grže, kjer šivilje kot prostovoljke šivajo maske za občane. FOTO: Daniel Novakovič/STA

Vezjak: Pahor je v abstinenčni stiski

Med obiskom Postojne so predsednika spremljali župan Igor Marentič, poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, namestnik poveljnika Aleš Klemenc, članica štaba Karmen Pahor in direktorica Doma upokojencev Postojna Alenka Curk. FOTO: Daniel Novakovič/STA

Pahor: Ni razlogov za razglasitev izrednega stanja

Ljubljana – Policisti konec tedna napovedujejo poostren nadzor nad upoštevanjem odloka, s katerim je vlada s 30. marcem prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah ter potovanja zunaj meja občin stalnega ali začasnega prebivališča.Čeprav z vseh ravni izvršne in zakonodajne oblasti, civilne družbe in zdravstva že vse od izbruha koronavirusa prihajajo pozivi, naj prebivalci za skupno dobro vseh, še posebej najbolj ranljivih skupin, kamor v prvi vrsti spadajo upokojenci, dom zapuščajo samo v najnujnejših primerih, pa predsednik republikenadaljuje svoje obiske po Sloveniji in tudi po domovih starejših občanov.Potem ko je obiskal doma starejših v Lenartu in v Logatcu, kjer so nameravali najprej pripraviti pogovorni večer in medgeneracijsko druženje, a je predsednik varovance zaradi epidemije nato nagovoril le po megafonu, si je včeraj ogledal še proizvodnjo razkužil Kimi v Trzinu, danes pa se je odpravil v Postojno, kjer se je srečal s člani Regijskega štaba Civilne zaščite Notranjske.Kljub številnim kritikam, ki so se zaradi njegovih (ne)nujnih poti in predvsem obiskov v domovih starejših usule na njegov račun, je tudi v Postojni obisk začel pred domom upokojencev, kjer je nagovoril stanovalce in zaposlene doma, nato pa si je v spremstvu postojnskega županaogledal še čistilnico Grže in se srečal s šiviljami, ki kot prostovoljke šivajo maske za občane in občanke.Na vprašanje, ali se mu obiskovanje domov upokojencev, ki so eno od ključnih žarišč koronavirusa pri nas, bolezen covid-19 pa med prebivalci v tej starostni skupini terja največji davek, ne zdi neprimerno in ali pri takšnem ravnanju ne gre za neupoštevanje pozivov oblasti in zdravstva, naj prebivalci ostajajo doma in čim manj hodijo okoli, so nam iz predsednikovega urada odgovorili, da predsednik tudi ob naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih obiskuje ljudi na terenu ter da dobivajo odzive, da prebivalcem to veliko pomeni.Kot pravijo, sta bila obiska v domu starejših v Logatcu in Lenartu načrtovana že pred izbruhom epidemije, vodstvo obeh domov pa da je bilo naklonjeno temu, da se obisk izvede na način, ki je v skladu z navodili vlade za preprečevanje širitve okužbe. S stanovalci domov in zaposlenimi tako ni imel neposrednega stika, ker jih je nagovoril po megafonu z dvorišč pred domovi! V torek skupaj z ministrom za delo, družino in socialne zadevenačrtuje še obisk Doma Tezno, a kot navajajo v njegovem uradu, predvsem v luči pisma, ki je bilo iz doma naslovljeno tudi na predsednika republike in ministra za delo.Profesor na Filozofski fakulteti Maribor dr.meni, da Pahorjevi obiski kažejo, da je »v abstinenčni stiski, sredi koronakrize in nenadoma odrezan od ljudstva, odkril čarobno formulo za ohranjanje dobrodejnih učinkov svojega populističnega flirtanja: megafonski nagovori v vlogi nekakšnega buditelja dobre volje in upanja mu omogočajo distančno komunikacijo, brez katere bi sicer težko ohranjal zaželeno kondicijo medijske in politične pozornosti«.Ob dejstvu, da se predsednik Pahor (javno) ni odzval na včerajšnjo izjavo predsednika vlade, da so ob sprejemanju mega koronazakona razmišljali tudi o možnosti razglasitve izrednega stanja in prenosu pooblastil parlamenta na vlado, Vezjak opozarja, da je Pahor zaradi dajanja prednosti »osebni všečnosti, ne državniški drži, iskanja pozornosti ljudstva, ne politične modrosti«, že dolgo tega opustil komentiranje političnega dogajanja, sploh okoli vlade in parlamenta.»A od politika pričakujemo politično odgovorno delovanje, da izrazi svoje mnenje ob ustvarjanju izrednih razmer v državi, in ne da ga zamolči. Pričakujemo, da je kritičen do problematičnih ukrepov oblasti, ne da ji asistira. Da obsodi poskuse suspenza parlamenta, ne da jih spregleda, da ga zanima, kaj se dogaja z zlorabo vojske, ki ji celo poveljuje, in ne da raje zabava državljane s fotografijami svojih frizur iz mladosti in seznami žensk, v katere je bil zaljubljen,« je dejal Vezjak, ki je prepričan, da je kritični trenutek sredi epidemije obelodanil, »kako obupno mizeren postaja njegov flirtajoči populizem in da bo, ob vsej iznajdljivosti, z njim lahko v prepričal vedno manj ljudi«.Ker se sam ni odzval na navedbe premiera, da so razmišljali tudi o možnosti razglasitve izrednega stanja, smo predsednika republike Pahorja vprašali, ali ocenjuje, da naši državi dejanski grozi velika in splošna nevarnost, kar je po ustavi razlog, zaradi katerega lahko parlament razglasi izredno stanje. Pahor je za Delo dejal, da razlogov za razglasitev izrednega stanja ni.