Državljani od vlade zahtevajo zdravstveno reformo

Anketa Dela, ki jo je oktobra izvedla Mediana, je spet pokazala, da je po nujnosti izvedbe prepričljivo na vrhu zdravstvena reforma, obnova po poplavah in boj z inflacijo pa sta po pomembnosti v očeh državljanov vrinile pred druge napovedane reforme vlade Roberta Goloba.

Najvišje med prednostnimi nalogami vlade Roberta Goloba, ki jo pesti padec zaupanja volivcev, mora po oceni anketirancev ostati zdravstvena reforma. Tako je presodilo 75 odstotkov vprašanih. Naslednja po pomembnosti z vidika državljanov je s precej nižjo podporo pokojninska reforma (29,4 odstotka), najnižje pa reforma plač v javnem sektorju (9,9 odstotka).

Največkrat so pomembnost izvedbe zdravstvene reforme izpostavili volivci SD (96 odstotkov), starejši od 65 let (85 odstotkov), in anketiranci iz podravske regije (83 odstotkov).

Nujne so tiste reforme, brez katerih ne bomo mogli nadaljevati. To so zdravstvena in pokojninska reforma ter reforma dolgotrajne oskrbe. Mitja Gaspari

Podobne rezultate je pokazala že aprilska meritev Mediane. Da je izvedba zdravstvene reforme nujna, se je takrat izreklo plebiscitarnih 91 odstotkov vprašanih (70 odstotkov pa jih je menilo, da je zelo nujna).

Zdravstvena reforma se je takrat zdela enako nujna za vse starostne skupine vprašanih, velike razlike pri odnosu do nujnosti reforme so se pokazale ob upoštevanju strankarskih preferenc. Zdravstveno reformo je kot nujno označilo 92 odstotkov tistih, ki volijo Levico, pri volivcih SDS na drugi strani pa je ta delež znašal 61 odstotkov.

Malo verjetno, da bo vlada izpeljala reforme

»Nujne so tiste reforme, brez katerih ne bomo mogli nadaljevati. To pa so zdravstvena in pokojninska reforma ter reforma dolgotrajne oskrbe,« pomembnost reform razvršča ekonomist Mitja Gaspari, nekdanji finančni minister in guverner Banke Slovenije, zdaj pa član strateškega sveta za makroekonomska vprašanja.

Anketa Mediane je še pokazala, da če za volivce nujna zdravstvena reforma ne bo uresničena, bo za to odgovorna celotna koalicija. Med anketiranimi vlada tudi velik pesimizem glede reformne kapacitete vlade. Delež tistih, ki menijo, da je malo ali zelo malo verjetno, da bo vlada izvedla reforme, je skoraj dvakrat večji od tistih, ki menijo, da je to zelo verjetno ali verjetno.

V zvezi z zdravstvenimi ministri je treba izpostaviti tudi, da se od epidemije na vrh lestvice najbolj priljubljenih politikov uvrščajo zdravstveni ministri. Preboj na vrh se je posrečil odstopljenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu. Njegov predhodnik v vladi Janeza Janše Janez Poklukar pa je bil na vrhu lestvice večino časa v svojem mandatu zdravstvenega ministra. Poklukarjev predhodnik Tomaž Gantar je bil ves čas svojega mandata na drugem mestu lestvice, daleč pred takratnim šefom Janšo.