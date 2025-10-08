Nakup helikopterjev: zahtevek KPK ni utemeljen

Državna revizijska komisija (Dkom) je zavrnila zahtevek Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za revizijo javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Kot so pojasnili na državni revizijski komisiji, je zahtevek neutemeljen.

KPK je zahtevek za revizijo vložil 15. septembra, to je na dan, ko je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar napovedal podpis pogodbe z izbranim ponudnikom za nakup dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, to je družbo Leonardo. KPK je na isti dan predlagal, da Dkom celotni postopek razveljavi in ugotovi, ali je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.

Glavni razlog naj bi bil v tem, da ministrstvo s pogojem »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« – ta pogoj je po pojasnilih KPK izpolnjeval le en ponudnik, torej Leonardo – ni zagotovilo spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja, zahteva pa da »predstavlja odstopanje od zahteve po zagotavljanju konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov«.

»Samo dejstvo, da izpodbijano merilo ustvarja razlike med ponudbami, še ne zadošča za ugotovitev, da je takšno merilo obenem tudi nezakonito,« so pojasnili na Dkomu in dodali, da predstavlja merilo vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, čigar namen je v vrednotenju in medsebojnem primerjanju dopustnih ponudb, s tem pa tudi v ustvarjanju razlik med njimi. Če torej merilo med ponudbami ne bi ustvarjalo razlik, ki se v končni posledici odrazijo v razvrstitvi od najbolj do najmanj ugodne ponudbe, ne bi izpolnilo svojega namena.

»Enakopravnost ne pomeni, da mora naročnik vsem potencialnim ponudnikom omogočiti enak položaj v postopku oddaje javnega naročila. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročali ekonomsko ali dejansko enakost,« so še pojasnili v Dkomu in dodali, da pa ni dopustno razlikovanje ponudnikov glede na kriterije, ki niso objektivno opravičljivi. »V konkretnem primeru gre ugotoviti, da ločen prtljažni prostor za naročnika pomeni očitno korist oziroma prednost,« so zapisali v Dkomu.

KPK pri določitvi merila »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« tako po mnenju Dkoma ni uspelo izkazati naročnikovih kršitev zakona o javnem naročanju, zato je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

Dodali so še, da sporno merilo »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« sploh ni bilo odločilno, saj je bila ponudba Airbusa zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, tako da sporno merilo ne bi vplivalo na drugačno razvrstitev ponudb.

Ministrstvo je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik, omenjeni Airbus Helicopters Deutschland, pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.