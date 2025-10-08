  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Nakup helikopterjev: zahtevek KPK ni utemeljen

    Pri tem so navedli več razlogov za tako odločitev. Pogoj »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« ni sporen, je odločil Dkom.
    FOTO: Boštjan Fon
    Galerija
    FOTO: Boštjan Fon
    S. B.
    8. 10. 2025 | 09:18
    8. 10. 2025 | 10:10
    3:41
    Državna revizijska komisija (Dkom) je zavrnila zahtevek Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) za revizijo javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Kot so pojasnili na državni revizijski komisiji, je zahtevek neutemeljen.

    Helikopterska saga je več kot le poletna žajfnica

    KPK je zahtevek za revizijo vložil 15. septembra, to je na dan, ko je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar napovedal podpis pogodbe z izbranim ponudnikom za nakup dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, to je družbo Leonardo. KPK je na isti dan predlagal, da Dkom celotni postopek razveljavi in ugotovi, ali je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju.

    Glavni razlog naj bi bil v tem, da ministrstvo s pogojem »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« – ta pogoj je po pojasnilih KPK izpolnjeval le en ponudnik, torej Leonardo – ni zagotovilo spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja, zahteva pa da »predstavlja odstopanje od zahteve po zagotavljanju konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov«.

    »Samo dejstvo, da izpodbijano merilo ustvarja razlike med ponudbami, še ne zadošča za ugotovitev, da je takšno merilo obenem tudi nezakonito,« so pojasnili na Dkomu in dodali, da predstavlja merilo vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, čigar namen je v vrednotenju in medsebojnem primerjanju dopustnih ponudb, s tem pa tudi v ustvarjanju razlik med njimi. Če torej merilo med ponudbami ne bi ustvarjalo razlik, ki se v končni posledici odrazijo v razvrstitvi od najbolj do najmanj ugodne ponudbe, ne bi izpolnilo svojega namena.

    »Enakopravnost ne pomeni, da mora naročnik vsem potencialnim ponudnikom omogočiti enak položaj v postopku oddaje javnega naročila. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročali ekonomsko ali dejansko enakost,« so še pojasnili v Dkomu in dodali, da pa ni dopustno razlikovanje ponudnikov glede na kriterije, ki niso objektivno opravičljivi. »V konkretnem primeru gre ugotoviti, da ločen prtljažni prostor za naročnika pomeni očitno korist oziroma prednost,« so zapisali v Dkomu.

    KPK pri določitvi merila »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« tako po mnenju Dkoma ni uspelo izkazati naročnikovih kršitev zakona o javnem naročanju, zato je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

    Dodali so še, da sporno merilo »od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo« sploh ni bilo odločilno, saj je bila ponudba Airbusa zavrnjena kot nedopustna zaradi neizpolnjevanja štirih zahtev, tako da sporno merilo ne bi vplivalo na drugačno razvrstitev ponudb.

    Ministrstvo je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik, omenjeni Airbus Helicopters Deutschland, pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.

    Novice  |  Slovenija
    Nujna medicinska pomoč

    Minister bo počakal s podpisom pogodbe za nakup helikopterjev

    Minister Boštjan Poklukar se boji, da je v ozadju želja po vzpostavitvi zasebnega sistema helikopterske nujne medicinske pomoči.
    15. 9. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Helikopterji za nujno medicinsko pomoč

    KPK: Revizija notranjega ministrstva je bila zavajajoča

    Komisija meni, da se je naročnik zelo dobro zavedal spornosti merila ločenega prtljažnega prostora z osvetlitvijo. Vložen zahtevek za revizijo javnega naročila.
    15. 9. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

         V živo: Zagrebška borza z rekordno rastjo prometa, Ljubljana takoj za njo

    Na konferenci Kapitalski trgi 2025 tudi o hrvaškem trg kapitala, blockchain tehnologiji in o priložnostih za vlaganja v letu 2026.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 8. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Poslovna konferenca

         V živo: Hrvaški je v interesu tudi močan slovenski trg kapitala

    V Zagrebu danes poteka slovensko-hrvaška poslovna konferenca o kapitalskih trgih in priložnostih plemenitenja premoženja gospodinjstev.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar, Nejc Gole 8. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 10. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jared Kushner

    Kaj dela Trumpov zet na mirovnih pogajanjih za Gazo?

    Jared Kushner, sin večkrat obsojenega zločinca s podjetniško žilico, se je s Trumpovo najstarejšo hčerko Ivanko Trump poročil leta 2009.
    8. 10. 2025 | 12:03
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Interpol

    Na Hrvaškem so prijeli 23-letno Slovenko, ki jo je iskal Interpol

    Slovensko sodišče je zanjo že februarja izdalo evropski nalog za prijetje.
    8. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Glasne kritike

    Teniški zvezdnik: Bo res moral nekdo umreti?

    Holger Rune se je pridružil pozivom za spremembo pravil, kadar so razmere za igro nevzdržne. V Šanghaju Novak Đoković bruhal, Jannik Sinner v krčih ...
    Peter Zalokar 8. 10. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rekordi

    Zlato v višave: cena presegla 4000 dolarjev, v enem letu se je več kot podvojila

    Trenutno trg pričakuje znižanje obrestne mere za 25 bazičnih točk še ta mesec in dodatno znižanje v decembru.
    8. 10. 2025 | 10:45
    Preberite več
