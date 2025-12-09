Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

Poslanca SDS Žana Mahniča je na seji odbora za zunanjo politiko državnega zbora v začetku novembra zanimalo, zakaj aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič predčasno zapušča veleposlaniški položaj. Mandat bi mu sicer potekel leta 2027. Mahnič je Mirošičevo diplomatsko delo sicer označil kot pozitivno.

Državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Melita Gabrič, ki je bila na internem razpisu ministrstva izbrana za veleposlanico v Rimu, je Mahniču potrdila, da je odprt razpis za veleposlanika v Washingtonu, a ker je postopek zaupne narave, zadeve ni želela komentirati. Tudi Melita Gabrič je potrdila, da so z njegovim delom zelo zadovoljni.

A po naših informacijah se je za odprto mesto veleposlanice prijavila prav Melita Gabrič, ki je bila kasneje izbrana za kandidatko, danes pa naj bi bila v paketu vseh ostalih kandidatov za veleposlanike potrjena na seji vlade v Hrastniku.

Iztok Mirošič, ki je odstopil z veleposlaniškega položaja v ZDA, pa je bil s podporo kabineta predsednika vlade Roberta Goloba potrjen za kandidata za veleposlanika v Rimu. Njegova kandidatura je zdaj kamen spotike med kabinetom predsednika vlade Roberto Golobom in uradom predsednice republike Nataše Pirc Musar. Po neuradnih informacijah je Mirošič eden od štirih veleposlaniških kandidatov, ki je bil danes potrjen na vladi, predsednica republike pa ne namerava podpisati ukaza o postavitvi veleposlanika. Predsednico republike menda moti neodgovorno prehajanje med veleposlaniškimi položaji.

Kot smo poročali, bo Melita Gabrič že četrta veleposlanica, ki jo Slovenija v zadnjih petih letih pošilja v Washington. Iztok Mirošič je že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored, ki predčasno končuje svoj mandat.

Po oceni strokovnjaka s področja ameriških študij dr. Bogomila Ferfile predčasni odpoklici in odhodi veleposlanikov iz ZDA kažejo na neresnost slovenske diplomacije: »Utečena in urejena diplomacija si tega ne more privoščiti. Odpoklici in predčasne menjave so slab signal za Američane, ki na tem področju ljubijo red in predvidljivost.«

Urad Pirc Musarjeve: Postopek v zakonu ni določen kot tajen

V uradu predsednice republike so se popoldan odzvali na navedbe glede postopka imenovanja veleposlanikov:

»Predsednica republike je po ustavi tista, ki imenuje veleposlanike, njeno sodelovanje v postopku pa določa tudi zakon o zunanjih zadevah, ki pravi, da mora vlada pred določitvijo predloga opraviti posvetovanja z vsakokratnim predsednikom republike. Predsednica je bila torej v sam postopek vključena že od začetka.

Kot smo že komunicirali, je predsednica republike zadržke do nekaterih kandidatov izrazila tako ministrici za zunanje in evropske zadeve kot tudi predsedniku vlade, predlagala je tudi nekatere kompromisne rešitve, na katere pa žal ni prejela odziva. Predsednica je bila transparentna in je medije o tem obvestila že v tej fazi postopka. Postopek se namreč konča javno, s podpisom ukaza, ki se objavi v uradnem listu, zato smo na ta način želeli preprečiti interpretacije, da predsednica v predhodnem postopku ni imela zadržkov do nekaterih kandidatov, nato pa se za njihova imenovanja vseeno ni odločila.

Poudariti želimo še, da postopek v zakonu ni določen kot tajen, da je bilo o postopku imenovanja veleposlanikov v zadnjih tednih že več zapisov v medijih, inforamcij za te zapise pa niso prejeli s strani UPRS, ter da v včerajšnjem sporočilu za javnost nismo razkrivali nobenih tajnih podatkov – niti imen kandidatov niti mest, na katera naj bi bili postavljeni.

Zadržki predsednice so vsebinski in argumentirani in, ponovno poudarjamo, tako zunanja ministrica kot predsednik vlade sta bila z njimi natančno in predhodno seznanjena. Nikakor ne drži, da smo kandidate blatili. Nasprotno, včeraj smo izrecno zapisali, da slovenska diplomacija deluje zelo dobro in predsednica želi, da bo tako delovala še v prihodnje, ravno zato k postopku imenovanja veleposlanikov vedno pristopa z vso skrbnostjo. Na tem mestu se diplomatkam in diplomatom zahvaljujemo za njihovo predano opravljanje dela.

Prav tako pa ne drži, da predsednica republike vladi nalaga, kaj sme in kaj ne. Predsednica je zgolj izrazila pričakovanja, da se v primeru, kjer posvetovanja niso bila uspešna, to je v 4 primerih, postopek ne bi nadaljeval. Ostala imena so namreč uskaljena in predsednica do njih nima zadržkov. Kaj se uvrsti na dnevni red seje je seveda izključno stvar vlade. Odločitev vlade v UPRS spoštujemo, saj vlada s tem odgovornost za nastalo situacijo prevzema nase.«