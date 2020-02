Državna sekretarka: Vladi smo predlagali sprostitev blagovnih rezerv

Sicer pa so potniki, ki so se vrnili z ladje Diamond Princess na Japonskem, v redu in brez znakov bolezni, pa tudi oba potnika v karanteni v bolnišnici na Japonskem se dobro počutita, je poudarila Repar Bornškova.

V Sloveniji še ni potrjene okužbe z novim koronavirusom, je na popoldanski novinarski konferenci ministrstva za zdravje dejala državna sekretarka na ministrstvu. So pa vladi danes po njenih besedah že predlagali sprostitev blagovnih rezerv. Zavod za blagovne rezerve bo nabavljal po načrtu, drugih navodil, denimo zaradi koronavirusa, od vlade ni prejel. Z zdravstvenimi zavodi, ki na primarni ravni zagotavljajo 24-urno zdravstveno obravnavo in kjer naj bi potekala testiranja na novi koronavirus, pa so že bili v stiku, v petek pa imajo tudi sestanek z njimi, je napovedala.»Sistem bo izdelan v popolnosti,« je zagotovilz ministrstva.s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru je dejal, da so podatki, ki jih imajo, nepopolni, zato je treba biti previden pri njihovem tolmačenju.Klinični zdravniki morajo po njegovih besedah pri kužnih boleznih paziti, da se virus ne prenese niti nanje niti na druge ljudi. Pri koronavirusu je sicer zaenkrat dobro znano, kako se širi, namreč s kapljicami, ki gredo iz dihal, njihov domet pa je približno en meter, je dejal. Če bi upoštevali vsa higienska navodila, bi naredili največ, je ocenil.Z njim se je strinjala tudi generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu. Največ lahko naredimo sami z zaščitnimi higienskimi ukrepi, je dejala.»Koronavirus ne sme ustaviti življenja, prekomerni ukrepi pa lahko povzročijo več škode kot koristi,« je poudarila.Vsi, ki želijo podrobnosti v zvezi s koronavirusom, pa naj bo to širša ali strokovna javnost, lahko najbolj sveža navodila najdejo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje , je dodala Repar Bornškova.