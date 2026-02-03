Na Brežanov poslanski stolček bo sedla Mojca Stegovec

Državna volilna komisija (DVK) je sprejela sklep, da zaradi odstopa poslanca Uroša Brežana, ki je bil imenovan za direktorja Triglavskega narodnega parka, funkcijo poslanke opravlja podjetnica in članica piranskega občinskega sveta Mojca Stegovec. Tako kot Brežan bo funkcijo opravljala za čas, ko je poslanka Mateja Čalušić na položaju ministrice.

V poslanskih klopeh bi ga sicer glede na volilni rezultat lahko nadomestil Boštjan Kerma, ki je bil na volitvah v DZ aprila 2022 kandidat Gibanja Svoboda v volilni enoti Postojna v volilnem okraju Ilirska Bistrica. A je sporočil, da funkcije ne bo prevzel, zato se je ta pravica prenesla na naslednjega kandidata.

Naslednja kandidatka, ki bi bila izvoljena v volilni enoti Postojna, je Mojca Stegovec, ki je v volilnem okraju Ajdovščina prejela 4359 oziroma 28,37 odstotka glasov. Podjetnica in članica piranskega občinskega sveta Mojca Stegovec je v ponedeljek DVK sporočila, da sprejema mandat poslanke, je razvidno iz sklepa, ki ga je DVK poslala v DZ.