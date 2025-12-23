Državna volilna komisija z negativnim mnenjem: več nepravilnosti in preplačil

Računsko sodišče je Državni volilni komisiji (DVK) v reviziji poslovanja za leto 2024 izreklo negativno mnenje. Pri tem so navedli celo vrsto nepravilnosti. Za začetek je nepravilno določila plačni razred javnima uslužbenkama, javno uslužbenko je premestila na delovno mesto, za katero ni izpolnjevala vseh pogojev, v več primerih je tudi nepravilno izplačevala delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času. Prav tako je nepravilno obračunala regrese za prehrano za opravljeno delo čez polni delovni čas, so navedli na računskem sodišču.

Ob izvedbi volilnih opravil je DVK svojim članom izplačala za 2454 evrov preveč nadomestil, njene obveznosti so prevzemale nepooblaščene osebe ter ni vzpostavila ustreznega sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol.

Nepravilno je izvedla tudi postopke oddaje javnih naročil za nabavo materiala, storitev in osnovnih sredstev v skupni vrednosti 1.389.400 evrov, pri izplačilih v skupni vrednosti 6575 evrov ni preverila pravne podlage in obsega obveznosti, so še zapisali na računskem sodišču. Poleg tega je dovolila opravljanje dela čez omejitve iz zakona o delovnih razmerjih in javnim uslužbencem zagotavljala pravice v večjem obsegu, kot jim jih omogočajo predpisi, v skupnem znesku nekaj manj kot 5000 evrov.

Državna volilna komisija je med revizijskim postopkom že sprejela ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti.