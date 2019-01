Državna zastava še ne bo kmalu poročno darilo

Ljudmila Novak: Mladoporočencem bi iz proračuna podarila zastavo. FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

»Na koruzi« še zmeraj živi okrog 8300 parov

Zakaj namesto zastave ne priročnik o ljubezni »prej in potem«?

Roman Vodeb: »Listina ali priročnik na temo Imetja se rada (tudi ko med vama ne bo več adrenalinsko) in imejta otroke – čim prej bi bila boljše darilo kot zastava.«

Ljubljana – Ljudmila Novak, poslanka NSi, vztraja, da mora država novopečene zakonske pare obdariti. Najbolj primerno darilo je po njenem slovenska zastava. A tudi za Šarčevo vlado to ni realna opcija, saj bi moral proračun, če bi se trend porok iz 2017 nadaljeval in če bi želela država okrog 6500 novopečenih parov obdariti z zastavo v velikosti brisače, letno zagotoviti kakšnih sto tisočakov.Omenjena pobuda Ljudmile Novak, ki bi po njenem mnenju okrepila domovinsko zavest novoporočencev, da ob državnih praznikih izobesijo slovensko zastavo, ni nova. Poleti 2017 jo je posredovala že Cerarjevi vladi, a pobuda enako kot zdaj za Šarčevo zaradi finančnih bremen, ki jih prinaša proračunu, tudi za Cerarjevo vlado ni bila sprejemljiva. Sedanja vlada tudi »neposredne povezave med sklenitvijo zakonske zveze, ki za bodoča zakonca in njuno družino predstavlja intimen obred, in delitvijo državne zastave«, ne vidi.Po vladni oceni finančne posledice poslankine pobude ne bi bile ravno zanemarljive. Naš preračun sicer izhaja iz cene, po kateri eden od domačih izdelovalcev slovensko zastavo velikosti 150 krat 75 centimetrov ponuja po redni ceni 17,45 evra. V akciji je isto zastavo moč dobiti za 11,29 evra. Za 6500 zastav po znižani ceni bi bilo treba v proračunu v tem primeru najti »le« še 73.000 evrov. Z primerjavo: tolikšno povračilo je za financiranje volilne kampanje letos iz proračuna prejela SDS.Do državne zastave na predlog Novakove sicer ne bi bili upravičeni pari brez začasnega ali stalnega bivališča v Sloveniji ter zakonci brez slovenskega državljanstva. Poslanka pa v svojem predlogu ni upoštevala partnerskih zvez, ki jih je bilo v 2017 pri nas sklenjenih petdeset. Po zakonu o partnerski zvezi je zveza dveh žensk ali dveh moških enakovredna zakonski zvezi, zato bi morali darilo izročiti tudi »partnerskim parom«, ugotavljajo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.Vlada sicer meni, da državljane že dlje časa spodbuja k sklenitvi zakonskih zvez, med drugim tudi s poroko brez ceremonij, zgolj pred matičarjem, ali z ukinitvijo takse za sklenitev zakonske zveze. A po statistiki sodeč državni ukrepi Slovencev doslej niso ravno prepričali. Pred dobrimi petnajstimi leti je bilo pri nas le 7,6 odstotka zunajzakonskih skupnosti, v 2015 jih je bilo 13,4 odstotka, januarja 2018 so jih našteli že 14,4 odstotka. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji dobrih 577.500 družin, od teh dobrih 8300 parov živi »na koruzi«.Na vladi ne oporekajo Novakovi, da je odnos do državnih simbolov treba negovati. A po njihovem naj bi zadostovali že v času poročnega obreda obvezno prisotni simboli – poleg slovesne oprave in urejenega videza matičarja oziroma načelnika upravne enote, ki vodi obred, pa insignije z državnim grbom, ki mora krasiti načelnika, do slovenskega grba, ki ga nosi matičar …Freudovec Roman Vodeb, ki mu, kakor pravi, »tovrstno vsiljeno domoljubje« ni ravno blizu, gesto Novakove označuje za populistično, »celo kičasto«: »Biti političen tam, kjer ne ustreza - ker je za lase privlečeno -, se mi zdi spodletelo.« Desni populizem ima v tem trenutku po njegovem precej drugih adutov - tudi takšnih iz konservativnega spektra -, kot pa da novoporočencem podarja državne zastave. »Država je simbol matere, simbol države in domoljubja pa je res zastava – a vse to mešati s partnersko oziroma zakonsko zvezo, se mi zdi odveč. Osebno bi mi bilo bližje, da mladoporočenca dobita listino ali priročnik na temo Imetja se rada (tudi ko med vama ne bo več adrenalinsko) in imejta otroke - čim prej,« dodaja Vodeb.