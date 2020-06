Državni izpitni center: Ne gre za izpitno polo dijakov

Na Državnem izpitnem centru trdijo, da ne gre za izpitno polo dijakov, ampak za polo, ki so jo dva dni po izpitu prejeli šole in ocenjevalci.

Ljubljana – Izpit iz matematike na letošnji maturi so maturanti opravljali v soboto, 6. junija. Kot so odgovorili iz Državnega izpitnega centra (Ric), so jih dijaki v torek, 9. junija, opozorili, da naj bi bila na družbenih omrežjih objavljena letošnja izpitna pola. Ric je pridobil omenjeni dokument in ugotovil, »da gre za izpitno gradivo letošnje splošne mature – izpitno polo iz matematike na osnovni ravni«.RIC je še ugotovil, »da gre za gradivo, ki je bilo šolam in zunanjim ocenjevalcem za matematiko v skladu z maturitetnimi postopki dostopno 8. junija, torej dva dni po pisanju izpita iz matematike, ki je bil 6. junija. Po vsakem pisanju izpitov splošne mature je v skladu z maturitetnimi postopki dan ali dva po pisanju gradivo pri posameznem predmetu dostopno šolam za delo učiteljem in aktivnim zunanjim ocenjevalcem za pripravo na ocenjevanje. Iz dokumenta je jasno razvidno, da ne gre za izpitno polo dijakov. Na podlagi navedenega na Ricu ugotavljamo, da ni bilo kršenja izpitne tajnosti pri matematiki na spomladanskem izpitnem roku splošne mature. S to javno objavo izpitne pole za matematiko je prišlo do kršenja poslovne tajnosti.«Iz Ric so še sporočili, da bodo zadevo predali v obravnavo prekrškovnemu organu. Hkrati bodo šole, ki so datoteko z gradivom za matematiko odprle med 8. junijem in 9. junijem do 7. ure, pozvali, da izvedejo notranji nadzor glede rokovanja z maturitetnim gradivom.