Srečko Šestan bo deaktiviral državni načrt zaščite in reševanja

Poveljnik Civilne zaščitebo ob 19. uri deaktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh. S tem bo civilna zaščita prenehala z vsemi dejavnostmi v zvezi z epidemijo novega koronavirusa. Šestan se je zahvalil tudi vsem pripadnikom civilne zaščite, ki so v dva meseca in pol pomagali pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa. »Prav vsem fantom in dekletom sem hvaležen za vse, kar so naredili. V več kot 75 dneh ni bilo nobenega večjega problema, ki ga ne bi znali rešiti. Upam, da je naše delo s tem zaključeno in da tovrstne pomoči ne bo treba več izvajati, a pripravljeni smo, če bo treba. Tukaj smo zato, da pomagamo,« je še dejal.Natančne analize opravljenih ur dela v civilni zaščiti še ni. Znana bo v naslednjih tednih, ko bodo podatke zbrali regijski štabi. Vsak dan je bilo aktiviranih v povprečju okrog tri tisoč pripadnikov . »Če to pomnožimo z dvema mesecema in pol krize, lahko povem, da smo opravili več kot 200.000 delovnih dni. Nekateri so delali tudi več kot dvanajst ur na dan,« je še povedal Šestan.Tretji zakonski paket za zajezitev epidemije covida, ki bo predvidoma začel veljati v ponedeljek, za pripadnike civilne zaščite in vse ostale, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog za zajezitev epidemije, predvideva izplačilo dodatka v višini 30 evrov dnevno.Dodatek bodo pripadnikom civilne zaščite pri plači izplačali delodajalci, sredstva pa bosta zagotovila ministrstvo za obrambo oziroma republiška uprava za zaščito in reševanje. Skupni strošek jocenjujejo na 2,7 milijona evrov mesečno.Državni načrt, ki vsebuje natančne protokole ukrepanja v primeru epidemije nalezljive bolezni, je bil aktiviran 13. marca.Ker so podgane v ZDA v obdobju pandemije koronavirusa v smeteh našle manj hrane kot običajno, so se neobičajno in bolj agresivno podale v iskanje užitnih ostankov, ameriški javnosti sporoča urad za zdravje. Opozarja na spremenjeno vedenje glodavcev zaradi zaprtja restavracij in lokalov ter poziva k preventivnim ukrepom. Podgane sicer niso postale bolj agresivne do ljudi, ampak med seboj, še dodajajo. Ne glede na to, morajo ljudje previdno ravnati z ostanki živil in skrbno zapirati zbiralnike za smeti ter sproti pospravljati ostanke hrane, namenjene domačim živalim in pticam.Raziskava Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) Koronamobilnost, opravljena med 30. aprilom in 17. majem, kaže, da se utegnejo po odpravi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa nekatere mobilnostne navade v Sloveniji spremeniti: 14 odstotkov vprašanih napoveduje, da bodo manj uporabljali avtomobil, 18 odstotkov, da bodo pogosteje na kolesu, 20 odstotkov pa, da bodo več hodili. Od doma, so še povedali vprašani, jih v času epidemije ni hodilo 43 odstotkov, dobra tretjina je dom zapuščala pet dni v tednu, 40 odstotkov jih je z doma zaradi sprehoda ali rekreacije odšlo vse dni v tednu. Kar 27 odstotkov vprašanih omejena mobilnost zaradi epidemije ni motila, 14 odstotkov pa jih je celo menilo, da njihova mobilnost ni bila omejena.Samo v zadnjem dnevu so v ZDA zabeležili 1225 smrti zaradi novega koronavirusa, sporoča univerza Johnsa Hopkinsa. Skupaj se je število mrtvih zaradi koronavirusa povzpelo na 102.798. Skupno so zabeležili tudi več kot 1,74 milijona okužb s koronavirusom. Najhuje sta prizadeta država in mesto New York, kjer je v četrtek umrlo »samo« 67 oseb – najmanj od izbruha epidemije. Kljub temu prvo fazo ponovnega odpiranja trgovin v New Yorku napovedujejo 8. junija. V službe se bo predvidoma vrnilo 400.000 ljudi. Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je prvo fazo odpiranja doslej odobril v vseh desetih regijah države, v petih pa bodo lahko odprli tudi frizerske salone in brivnice.