Državni program Zora bo uvedel sodobnejši test HPV

Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih petih letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV.

Rak materničnega vratu je ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem, ki vključuje iskanje in odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb pri navidezno zdravih odraslih ženskah s preprostimi preiskavami ali testi. Osebni ginekolog za odkrivanje sprememb trenutno opravi citološki pregled brisa materničnega vratu (test PAP).

V prihodnjih petih letih pa bo Zora postopoma uvedla izvajanje klinično preverjenega testa HPV kot primarnega presejalnega testa. Za STA so v programu pojasnili, da bo odvzem brisa za test HPV potekal enako, kot zdaj poteka PAP test, torej z brisom materničnega vratu. Dokler posamezna ženska ne bo vključena v presejanje s testom HPV, bo presejanje nadaljevala tako kot doslej.

»Test HPV je občutljivejši od dosedanjega PAP testa, zato ženske s povečanim tveganjem za raka materničnega vratu odkrije prej, pri ženskah z negativnim izvidom pa z večjo zanesljivostjo potrdi, da je tveganje za bolezen izjemno majhno,« so pojasnili pri Zori.

Test PAP bodo opravili le, če bo izvid testa HPV pozitiven. Za ponovno testiranje bodo uporabili isti vzorec, ki je bil uporabljen za test HPV, tako da ženski ne bo treba ponovno opraviti brisa. Na podlagi rezultatov vseh preiskav pa bo določena nadaljnja obravnava v skladu s strokovnimi smernicami, so pojasnili.

Še ena sprememba, ki je posledica novega testa, je tudi daljša doba med presejanji. Ženske z negativnim rezultatom testa PAP bodo do prvega negativenga testa nadaljevale 3-letni presejalni interval vse do prvega negativnega testa HPV. Po uvedbi testa HPV bodo ženske z negativnim izvidom na presejalni pregled vabili na pet let.

V organizirano presejanje programa so zdaj vključene ženske, stare med 20 in 64 let, s 1. januarjem 2027 pa presejanje žensk, mlajših od 25 let, ne bo več priporočeno. FOTO: Vincent Kessler/Reuters

Novost, ki bo v veljavo stopila prva, pa bo sprememba ciljne skupine. V organizirano presejanje programa so zdaj vključene ženske, stare med 20 in 64 let, s 1. januarjem 2027 pa presejanje žensk, mlajših od 25 let, ne bo več priporočeno. Znanstveni dokazi namreč kažejo, da vključitev mlajših žensk v organizirano presejanje ne prinaša dodatnih koristi. »Ker se rak materničnega vratu praviloma razvija več let, je začetek presejanja pri 25 letih varen in strokovno utemeljen,« so pojasnili v objavi na spletni strani.

Ženske po 64. letu v program prav tako niso več aktivno vabljene. »Ženske, ki imajo pri 64. letu ali pozneje negativen izstopni test HPV, imajo izjemno majhno tveganje za nastanek raka materničnega vratu, zato lahko presejanje varno zaključijo,« so dodali. Če ob izstopu nimajo potrjenega negativnega testa HPV, se bodo tudi v prihodnje lahko same naročile na presejalni pregled s testom HPV pri izbranem ginekologu.

V program bodo še naprej na enak način vključene tako cepljene kot necepljene ženske, so še izpostavili.

Nadgradnja programa sledi posodobitvi pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, ki je začel veljati 20. maja. Temelji na najnovejših znanstvenih dokazih in evropskih priporočilih. Slovenija tako sledi sodobnim pristopom, ki jih je že uvedla večina evropskih držav z organiziranimi presejalnimi programi, so še dodali na inštitutu.