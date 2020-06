Državni sekretar Cantarutti odhaja z gospodarskega ministrstva

Cantarutti je bil na mesto državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu imenovan 17. decembra 2014. Na ministrstvo je prišel iz Gospodarske zbornice Slovenije, kjer je bil nazadnje direktor centra za mednarodno poslovanje. Velja za enega najtesnejših Počivalškovih sodelavcev. Mediji so ugibali, da je njegov odhod povezan z domnevnimi nepravilnostmi pri nabavi zaščitne opreme v času epidemije covida-19.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti zapušča ministrstvo , je poročanje Večera v izjavi danes potrdil gospodarski ministerNavedel je, da je bila odločitev o odhodu načrtovana še pred menjavo vlade, a je bil Cantarutti pripravljen ostati še do umiritve epidemije covida-19.Počivalšek je v pisni izjavi za medije sporočil, da se je Cantarutti že pred časom odločil, da svoje izkušnje, ki jih je pridobil v javni upravi, nadgradi z delom v gospodarstvu.Odločitev o tem je bila sprejeta že pred iztekom delovanja prejšnje vlade, sva pa takrat sklenila dogovor, da zaradi izrednih razmer ostane na ministrstvu še za čas epidemije oziroma do umiritve razmer,« je navedel minister. Z delom na ministrstvu bo zaključil sredi meseca.»Njegova odločitev ni politična, niti ne posledica kakršnihkoli konfliktov. V njej ni iskat ozadij, ker jih ni,« je ob tem poudaril Počivalšek. »Zame je pomembno to, da ostajava v dobrih odnosih in da lahko nanj vedno računam,« je dodal.